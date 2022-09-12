Altın fiyatları haftanın ilk gününde depremi yaşattı! Bir gören bir daha baktı! Bu rakamlar çok konuşulur! Son dakika altın...
Altın fiyatları son dakika rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları için detaylar geldi. Haftanın ilk gününde altın fiyatlarından haberler var. Yatırımcıları şaşırtan altın fiyatları, haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 12 Eylül 2022 fiyat listesi… Kıdemli analist Edward Moya ise ABD enflasyon rakamlarına işaret ederek, "Bu haftanın başında ABD enflasyon rakamları açıklanacak. Bütün yatırımcılar bu rakamları bekliyorlar. FED'den gelen şahin açıklamalar büyük bir faiz artırımını işaret ediyor ama enflasyon rakamları asıl belirleyici olacak'' şeklinde konuştu.
Religare Broking'in kıdemli analisti Sugandha Sachdeva oldu. Uzman isin altın fiyat değerlendirmesinde, "FED faiz artırmayı devam edecek, bunu bundan sonra anladık. Fakat başka büyük merkez bankaları da faiz artırımlarına yeşil ışık yakıyorlar. Bu bankaların tamamı yüksek faiz artırımlarını tercih ettiklerinde dolar endeksindeki şu andaki sıcaklık etkisini kaybedecektir. Bu da altın pazarı amacıyla alımların artması manasına geliyor. Yüksek faiz içerisinde altın fiyatlarının rekor civarlara ulaşacağına dair bir tahminimiz yok. Fakat ons altının 1.770 Dolar oranına doğru bir sıçrama gerçekletireceğini görüyoruz." dedi. Altın fiyatları haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 12 Eylül 2022 fiyat listesi…
Geçtiğimiz gün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü % 1.007,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyir ile başlamasının sonrasında 1.008 TL'den prosedür görüyor. Aynı dakikalarda ise çeyrek altın 1.655 TL, Cumhuriyet altını da 6.755 TL'den satılıyor.
Altın fiyatlarında petrol etkisi
Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların dünyada güç kaybetmesinden destek bularak günümüz işlemlerde 1722 dolara kadar yükseldi. Brent petrol fiyatlarının 8 ayın en düşük oranına gerilemesiyle, küresel enflasyon oranlarında düşüş bekleniyor. Bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında süratini azaltabileceği manasına geldiğinden, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde baskı yaratıyor. Test korelasyon etkisiyle de altın fiyatları yükseliyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) 'Bej Kitap' raporunda, gelecekteki ekonomik büyüme amacıyla görünümün genel olarak zayıf kaldığı değerlendirmesinde bulunuldu. Fed faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak. Piyasalar bugün ise, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını takip edecek.
Analistlerden altın fiyat tahminleri!
Altın fiyatlarının belirleyicisinin ABD ekonomisi bulunduğu biliniyor. Dolar güç kazandıkça altın güç kaybediyor. Bundan ötürü da FED'in faiz artırımları altın piyasasını şoka uğratıyor. FED faiz artırımı yaptıkça güçlenen dolar ile altın piyasasında kopuşlar hızlanarak fiyat gerilemelerine niçin oluyor. FED Eylül ayında yeni bir faiz kararı verecek. Bu kararın ise 75 baz puan faiz artırımı olmasına bundan sonra net gözüyle bakılıyor.
Altında düşüş sürer mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi | VİDEO