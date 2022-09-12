Altın fiyatları haftanın ilk gününde depremi yaşattı! Bir gören bir daha baktı! Bu rakamlar çok konuşulur! Son dakika altın...

Religare Broking'in kıdemli analisti Sugandha Sachdeva oldu. Uzman isin altın fiyat değerlendirmesinde, "FED faiz artırmayı devam edecek, bunu bundan sonra anladık. Fakat başka büyük merkez bankaları da faiz artırımlarına yeşil ışık yakıyorlar. Bu bankaların tamamı yüksek faiz artırımlarını tercih ettiklerinde dolar endeksindeki şu andaki sıcaklık etkisini kaybedecektir. Bu da altın pazarı amacıyla alımların artması manasına geliyor. Yüksek faiz içerisinde altın fiyatlarının rekor civarlara ulaşacağına dair bir tahminimiz yok. Fakat ons altının 1.770 Dolar oranına doğru bir sıçrama gerçekletireceğini görüyoruz." dedi. Altın fiyatları haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 12 Eylül 2022 fiyat listesi…