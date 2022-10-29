Altın fiyatları faka bastı ortalık toz duman! Göz gözü görmüyor! Altın kritik eşikte! Elinde 1 gram altını bile olan acilen baksın! Her an...

Evet şu günler de altın yatırımı için uygun günlerdir çünkü altına şimdi yapılan yatırımdan Kasım ayında karlı çıkma ihtimali yüksektir. Özellikle 1000 TL'ye kadar yükselen gram altının senenin son aylarında 1500'lü rakamları göreceğini söylemiştir. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar çok sayıda kişi tarafından heyecanla takip edilmektedir.