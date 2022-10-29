Altın fiyatları faka bastı ortalık toz duman! Göz gözü görmüyor! Altın kritik eşikte! Elinde 1 gram altını bile olan acilen baksın! Her an...
Altın olan, altına yatırım yapan bireyler altın fiyatlarını sürekli takip etmektedir. Özellikle yatırım tavsiyesi veren bireylerin altın yorumları takip edilmektedir. Yatırım tavsiyesi vermekte olan İslam Memiş altın için daha da artıracağı tahmininde bulundu. Özellikle Ekim ayında başlayan yükselişin kasım ayında zirve yapacağını ve Kasım'da altın fiyatlarının inanılmaz derecede artacağını takipçilerine söyledi ve onları uyardı.
29.10.2022 12:01 - Son Güncelleme: 29.10.2022 12:01
Evet şu günler de altın yatırımı için uygun günlerdir çünkü altına şimdi yapılan yatırımdan Kasım ayında karlı çıkma ihtimali yüksektir. Özellikle 1000 TL'ye kadar yükselen gram altının senenin son aylarında 1500'lü rakamları göreceğini söylemiştir. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar çok sayıda kişi tarafından heyecanla takip edilmektedir.
Altınım Var Ne Yapayım?
Ay içerisinde bazı günlerdeki altın düşüşlerine kanılmaması ve altının elden çıkarılmaması gerektiğini söyleyen İslam Memiş altını olanların birazcık daha sabretmesini duyurmuştur.