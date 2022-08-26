Altın fiyatları ezber bozdu! Bu kadarını ne alan ne satan hesap etmedi! 26 Ağustos altın fiyatları: gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın alınır mı, satılır mı?

Memiş, "Gümüş yatırımcısı sabrederse bu sabrının karşılığını alabilir" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bundan 2 yıl önce gümüşün fiyatı 2,5 liraydı. Bugün 12 liraya yakın bir seviyede. Bir yıldır merkez bankalarının politikalarından dolayı gümüş baskılanıyor. Yükselişi altına kıyasla daha hızlı oluyor. Sabrı seven bir emtia. Uzun vadede yatırımcı olmak gerekiyor"