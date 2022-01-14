Altın fiyatları elleri kolları titretti! Uyarı geldi altının kaderini belirleyecek gizli detay! Bugün çeyrek, yarım ve 22 ayar bilezik kaç TL?
Altının kaderini belirleyecek uyarı! Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 793 lira yakınlarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1819 dolar civarında bulunuyor. Dünya Altın Konseyi, ABD Merkez Bankası Fed'in daha önceki sıkılaşma döngüsünde de noktasal grafiğin daha şahin bir görünüme işaret ettiğini lakin gerçekleşen faiz artırımlarının öngörülenden daha az olduğunu belirtti. Finansal piyasalardaki beklentilerin ve bilhassa tahvil faizlerinin altın fiyatları üstünde tarihsel olarak güçlü bir etkileri olduğunu bildiren konsey, Fed'in sıkılaşma döngüsü başlamadan önceki aylarda altın fiyatlarının görece düşük bir performans sergilediğini ifade etti.
Dünya Altın Konseyi, şeytanın detaylarda gizlendiğini, Fed'in daha önceki sıkılaşma döngülerinde de faizleri ön görü edilen kadar artırmadığını belirtti. Konsey, altın fiyatlarının faizlerin arttığı ilk dönemlerde görece daha iyi performans gösterdiğine ilgi çekti. Fed'in ilk faiz artırımını gerçekleştirmesinden ileri üç ayda ise altının görece üstün performans sergilediğini bildiren kuruluş, ABD hisse piyasalarının faiz artırımları evvel iyi performans gösterdiğini lakin faiz artışları ardından altının arkasında kaldığına ilgi çekti.
HSBC Fed faiz artırımlarını inandırıcı bulmamıştı
Bloomberg yayınına katılarak FED'in tutanaklarında faiz artırımıyla alakalı kullandığı agresif ifadeleri yorumlayan HSBC Sabit Getirili Enstrümanlar Araştırma Birimi Yöneticisi Steven Major 2 yıl içerisinde 6 faiz artırımını inandırıcı bulmadığını söyleyerek bunun sözlü yönlendirme olma ihtimalini düşündüğünü belirtmişti.
Major konuşmasında, "Şahsi fikrim, şayet faiz artırımına başlarlarsa bu çok çok olmayacak ve sözlü yönlendirmeler, faiz artırımının hedeflediği şeyin bir bölümünü esasen sağlıyor. Bunun yanısıra odaklanılması gereken iki şey daha var. Bunlar da riskli varlıklar doğrultusunda ne olacağı ve FED'in buna ne reaksiyon vereceği. Bunun FED'in politikalarının bir diğer yönüyle alakası olacağını söyleyebilirim. O da bilanço. Şayet bilançoda daha süratli bir şekilde daralma yaşanırsa riskli varlıklar amacıyla daha büyük bir sorun oluşturacağından faiz artırımının beklenenden daha düşük bir civarda kalmasına sebep olabilir" demişti.
GRAM ALTIN 800 LİRANIN ÜZERİNDE
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 804 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 805 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün amacıyla da en yüksek 810,08 lira civarını, en düşük ise 802,11 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında düşüşle 806,61 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1321 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 436 liradan işlem görüyor.
ALTINDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu
Geçen hafta 1830 dolar seviyelerinden 50 dolar seviyesinde düşüş yaşam sürdüren ons altında tekrardan toparlanma görmekteyiz. Yeni sene ile eş güdümlü ABD Merkez Bankası (Fed) doğrultusunda sıkılaşma beklentilerinde artış söz konusu. İstihdam piyasasında yaşanan toparlanma (özellikle işsizlik oranının yüzde 3.8'e düşmesi mühim) ve enflasyon kaygıları Fed'in daha süratli bir şekilde sıkılaşmasını sağlayacak gibi gözüküyor.