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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 20 Ekim Pazar gününe düşüşle başladı. 20 Ekim Pazar günü gram altın 277,68 liradan alınırken, 277,73 liradan satılıyor. Yarım altın 884,29 liradan alınırken, 907,16 liradan satılıyor. Tam altın ise 1.829,57 liradan alınırken, 1.875,36 liradan satılıyor. Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Peki, altın fiyatları son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte 20 Ekim güncel altın fiyatları...

20.10.2019 11:37 - Son Güncelleme: 20.10.2019 11:37
Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. İç piyasada gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ekim canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

GÜNÜN ALTIN YORUMLARI

Palladyum Perşembe günü ons başına 1,784.94 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra 1,761.41 dolar civarında sakin seyretti. Fiyatlar bu hafta yüzde 3.6 ile 13 Ekim haftasından bu yana en büyük haftalık kazancını gerçekleştirmeye yöneldi.

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Bloomberg Dolar Spot Endeksi Perşembe günü yüzde 0.4 düştükten sonra fazla değişmedi ve Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesi yakınında seyrediyor. Endeks üst üste üçüncü haftada da düşerek Ocak ayından bu yana en uzun düüşüş serisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

*ABD'de sanayi üretimi Eylül ayında, General Motors Co.'daki grev, yavaşlayan küresel talep ve ticaret savaşının etkisi ile son beş ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, tam ve yarım altın kaç TL? Bilezik gram fiyatı ne kadar?

*Altın traderları ve yatırımcıları, Bloomberg'in haftalık anketine göre, Fed'in ay sonundaki toplantısı yaklaşırken fiyatların dar bir işlem aralığında kalacağı beklenrtisi ile nötre döndü.

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