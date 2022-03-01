Altın fiyatları durulmuyor! Yatırımcı çılgına döndü; Görenler kuyumcuya koştu! Ölümcül darbe! Çeyrek, gram altın ne kadar 2022 bugün canlı
Ardı ardına açıklamalar geliyor. Görenler kuyumcuya koştu! Çeyrek, gram altın ne kadar 2022 bugün canlı... Altın fiyatlarının seyrindeki ana belirleyici neden yeni haftaya başlarken gene Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olarak karşımıza çıkıyor. Piyasanın, gelen haberlerle riskten kaçınması durumunda ons altında 1900 dolar düzeyi üzerindeki hareketlerin sık sık görüleceğini bu hareketlerin 1923 dolar direncini aşması durumunda yukarıyaya yönde devam etme olasılığı çok yüksek. Ons altındaki bu yukarıyaya yön hareketine ne engel olabilir diye düşündüğümüzde ise karşımıza bu hafta Çarşamba ve Perşembe günleri Fed Başkanı Powell'ın gerçekleştireceği sunumlar çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta yatırımcılar 'güvenli liman' etkisiyle riskli varlıklardan çıkıp altına koşarken, ons altın 1974 dolara kadar yükselip 18 ayın zirvesini görmüştü. Cuma günü piyasaların oran olarak soluk almasıyla 1883 dolara kadar gerileyen ons altın; yeni haftaya 1890 dolardan başladı. Altının ons fiyatı, bugün içinde en yüksek 1929 dolar civarını; en düşük ise 1889 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.88 oranında yükselişle 1907 dolardan prosedür gördü. İşte çeyrek, gram altın ne kadar 2022 bugün canlı rakamları
Gram altın fiyatları, geçen haftayı 838 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 865 lira civarından başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 872,78 lira civarını, en düşük ise 839,78 lira civarını gördü.
Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:04 itibarıyla yüzde 0.87 oranında yükselişle 845,40 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1391 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 738 liradan satılıyor. Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı sunumları takip edecek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ALTINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. Altın fiyatları 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1910 dolar civarında seyrediyor. Kapalıçarşı esnafı iç piyasada altının gramının 860 TL'den işlem gördüğünü ancak savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelebileceğini söyledi.
"Savaş devam ettiği sürece altınında ki yükselişte devam edecektir"
Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz" dedi.