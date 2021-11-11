Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Bir gecede olanlar oldu adeta domino etkisi yaratacak! 14-18-24 altın bilezik fiyatı da bu doğrultuda çok merak ediliyor. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere döndü. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumluyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altında beklenen fiyat aralığını öğrenmek üzere yorumları takip ediyor.