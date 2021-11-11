Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Bir gecede olanlar oldu adeta domino etkisi yaratacak! 14-18-24 altın bilezik fiyatı
Dün kapanışta 587 lira seviyelerini gören gram altın fiyatı yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Altın fiyatları rotasını yine değiştirdi. Son günlerde alan satan artık iki kez düşünmeye başladı. Uzman isimler tahminleri tek tek açıklarken fiyatlarda yaşanan değişimler herkesi şaşırtıyor. Fiyatlarda yaşanan bu değişimlerin hemen sonrasında çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını inceliyor. Özellikle gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları okuyor. İstikrarlı olarak yükselmeye devam eden gram altın fiyatları özellikle yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam edeceğe benziyor.
Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Bir gecede olanlar oldu adeta domino etkisi yaratacak! 14-18-24 altın bilezik fiyatı da bu doğrultuda çok merak ediliyor. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere döndü. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumluyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altında beklenen fiyat aralığını öğrenmek üzere yorumları takip ediyor.
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Altın ve Paras Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarının, ons fiyatlarına bağlı olacağını belirtti. Ons altın fiyatlarının 1820'lere geldiğini söyledi.
1834 dolar bandının aşılmaması halinde ise ons altın fiyatlarının 1750 dolar bandına gerileyebileceğini belirtti.