Altın fiyatları dondu kaldı! İşte altın almak veya satmak için uygun zaman! Altının zirveye çıkacağı tarih açıklandı! 22 ayar bilezik ve çeyrek altın gram altın fiyatı
Altın piyasasına yönelik yaptığı yorumlarla ismini sıkca duyduğumuz İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik ikaz geldi. Memiş: 'Kısa vadede kâr satışı gerçekleştirmek amacıyla satmayın' dedi. Peki altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne vakit doruk yapacak? Altın piyasasında son dönemlerde olabildiğince spesifik bir şekilde fiyatlama gerçekleşiyor. Bu hafta başında 1.800 Dolar düzeyinin aşağına indikten sonra artan ama bir türlü devamlılık yakalayamayan altın amacıyla Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten yeni bir değerlendirme geldi.
Peş peşe açıklandı. Altın fiyatları dondu kaldı! 22 ayar bilezik ve çeyrek altın gram altın fiyatı... Altın piyasasında yükseliş devam eder iken Para ve altın uzmanı İslam Memiş, kar satışı gerçekleştirmek amacıyla fırsat olarak gören yatırımcıları uyardı. İslam Memiş, altının gelecek hafta kar satışı düzeltmesi yapabileceğini söyleyip, 'Kısa vadede kar satışı gerçekleştirmek amacıyla altınınızı satmayın' uyarısını yaptı. Altın fiyatları ile ilgili daha evvel yaptığı yorumları anımsatan İslam Memiş, "Nisan ayında altın amacıyla alım ayı olduğunu ve Mayıs ayında yükselişlerin başlayacağını söylemiştim. Yaz aylarında ise altın fiyatlarında ciddi yükselişleri göreceğimizi ifade etmiştim.
Altında haftaya kar satışı olabilir
Altındaki haftalık artışlar ile ilgili konuşan Memiş, "Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Fakat Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak revizyon hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli.
Birincisi makas aralığı var. Ekranda görüldüğü rakamların üstünde alacağınız amacıyla burdan satarak tekrardan yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından ötürü kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek amacıyla konuşuyorum" diye belirtti.
Altınları satmayın!
Kar gerçekleştirmek isteyen yatırımcıları uyaran Memiş, "Bir aydır kısa vadeli prosedür yapanlara şu uyarım vardı. Kısa vadeli prosedür gerçekleştirmek yok artık. Günlük ya da haftalık bazda prosedür yapıp kar etme pazarsını ortadan kaldırdılar. Tamamen çok büyük bir rizikoya girmiş olursunuz. Makas aralığından ötürü bu pazarda yine prosedür yapamadan zararına risk almış olursunuz. Benim şahsi tercihim günlük ve haftalık prosedürleri bir kıyıya bırakmak. Haziran ve Temmuz aylarını bekleyerek, varlıklarımıza sahip çıkmak gerekiyor" diye açıklık getirdi.
Ayrıca Memiş, "Merkez Bankaları denetimli bir şekilde bir dengelenme çabasında pazarları manipüle ettiği amacıyla burda kısa vadeli prosedür yaptırmayacaklar, kısa vadeli kimseye para kazandırmayacaklar. Burdaki dert yüksek enflasyon. Merkez bankaları detaylı tedbirler alarak kendini korumaya alıyor. Hal bu tür olunca yatırımcılar kısa vadeli aldım, sattım kar ettim modunu bir kıyıya bırakmalı. Böyle bir piyasa bırakmadılar" dedi. Peki altın fiyatları ne vakit artacak? İşte Memiş'in verilen o tarih...