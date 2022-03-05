Altın fiyatları cüzdanları yaktı! Dananın kuyruğu kopuyor; Altın alıcısı ve satıcısı o tarihe dikkat! 23-120 gram altın ve 40-50-22 ayar bilezik kaç TL?

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 898,74 lira civarını, en düşük ise 876,47 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 2,05 oranında yükselişle 896,46 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1460 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 7 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 873 lira civarında hareket ederken; yeni güne 879 lira seviyeden başlamıştı.