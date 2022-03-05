Altın fiyatları cüzdanları yaktı! Dananın kuyruğu kopuyor; Altın alıcısı ve satıcısı o tarihe dikkat! 23-120 gram altın ve 40-50-22 ayar bilezik kaç TL?
Peş peşe açıklama yapıldı. Dananın kuyruğu kopuyor; Altın alıcısı ve satıcısı o tarihe dikkat! Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 896 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1956 dolar civarında bulunuyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın şiddetinin yükselmesi ile yatırımcıların güvenilir varlıklara yönelimi hızlandı. Altının ons fiyatı haftanın son prosedür gününde 1959 dolar oranına yükselirken; gün içinde en düşük ise 1929 doları gördü. Ons altın saat 09:05 itibarıyla yüzde 1,08 oranında yükselişle 1956 dolar civarında hareket ediyor.
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle çoğu kez değişiyor. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 898,74 lira civarını, en düşük ise 876,47 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 2,05 oranında yükselişle 896,46 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1460 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 7 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 873 lira civarında hareket ederken; yeni güne 879 lira seviyeden başlamıştı.
Altın fiyatları meydana gelen jeopolitik risk ile beraber, küresel büyümenin zayıflaması ve enflasyonist baskının yükselmesi ile 1900 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, dün 1950 dolar oranına kadar yükselirken, yeni prosedür gününde en yüksek 1938 doları gördü. Ons altın bugün içinde en düşük 1922 doları görürken; saat 09:18 itibarıyla yüzde 0,52 oranında yükselişle 1935 dolar civarında hareket ediyor.
Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 881,27 lira civarını, en düşük ise 865,20 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:18 itibarıyla yüzde 0.92 oranında yükselişle 880,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1439 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 918 liradan prosedür görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLER GÖRÜLEBİLİYOR
Ons altın tekrardan 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar düzeyinin üstünde seyirler devam ediyor. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilebilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği sürece ons altında da yükseliş korunabilir. Fakat bir neticeye varılır ve stres sona erer, o vakit ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz.
Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz amacıyla net bir yön vermek çok sağlıklı değil. Genellikle teknik olarak seviyeler süratli bir şekilde ihlal edildiği amacıyla önemini de yitiriyor. Henüz jeopolitik risk algısıyla güvenilir liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Fakat aşırı bir oynaklık bulunduğu amacıyla ani hareketler görülebiliyor.