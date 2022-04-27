Altın fiyatları çıldırdı! Haftanın üçüncü günü adeta deprem var! Son fırsat duyuruldu! O tarihte çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: FED doğrultusundan oluşturulan sert açıklamalar ile geri çekilen ve Nisan ayının en düşük civarını gören altın fiyatları yeni güne yükseliş trendi ile başladı. Gram altın fiyatının 900 TL bandının altını test etmesi ile birlikte düşen fiyatı alım fırsatına çevirmek isteyen yatırımcıların tekrardan alım pozisyona geçmesi altın fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı, dünkü prosedürlerde 1891 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük civarnI görürken; haftanın ikinci prosedür gününde primli seyrediyor. Ons altın, kritik civar olan 1900 doların üstünde tutunmaya çabalarken; gün içinde en yüksek 1909 doları, en düşük ise 1895 doları gördü. Ons altın fiyatları şu dakikalarda ise, yüzde 0,30 oranında yükselişle 1903 dolar civarında hareket ediyor.