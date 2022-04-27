Altın fiyatları çıldırdı! Haftanın üçüncü günü adeta deprem var! Son fırsat duyuruldu! O tarihte çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Son fırsat duyuruldu! O tarihte çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları... FED doğrultusundan oluşturulan açıklamalar ile dolar kuru desteklenirken güçlenen dolar karşısında altın fiyatları da düşüşe geçmişti. Yatırımcının güveni limanı altında yükseliş beklentisi ile yaşanan düşüşün sonrasında alım fırsatı olarak değerlendirilirken alımların başlaması ile Nisan ayının dibini gören altın fiyatları da tekrardan yükselişe geçti. Gram altın alış 904,71 TL ve satış 904,90 TL olurken çeyrek altının fiyatı 1.496 TL ve ons altının fiyatı ise 1.907 dolar civarını gördü.
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: FED doğrultusundan oluşturulan sert açıklamalar ile geri çekilen ve Nisan ayının en düşük civarını gören altın fiyatları yeni güne yükseliş trendi ile başladı. Gram altın fiyatının 900 TL bandının altını test etmesi ile birlikte düşen fiyatı alım fırsatına çevirmek isteyen yatırımcıların tekrardan alım pozisyona geçmesi altın fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı, dünkü prosedürlerde 1891 dolara kadar gerileyerek 1 ayın en düşük civarnI görürken; haftanın ikinci prosedür gününde primli seyrediyor. Ons altın, kritik civar olan 1900 doların üstünde tutunmaya çabalarken; gün içinde en yüksek 1909 doları, en düşük ise 1895 doları gördü. Ons altın fiyatları şu dakikalarda ise, yüzde 0,30 oranında yükselişle 1903 dolar civarında hareket ediyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşma politikasıyla baskı altında hareket ederken; başka taraftan Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla soluk aldı. Piyasalar Fed'den ve PBOC'den gelecek mesajları, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını takip etmeyi sürdürüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 900 lira civarında hareket ederken; yeni güne 905 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 907,85 lira civarını, en düşük ise 901,18 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:30 itibarıyla yüzde 0,40 oranında yükselişle 905,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1482 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 99 liradan prosedür görüyor.
İki bankadan bomba altın fiyatı tahminleri
TD Securities analistleri, mali teşvikler azaldıkça ve arz kısıtlamaları giderildikçe enflasyonun mühim ölçüde yavaşlayacağını düşünüyor, fakat verilerin yakın vadede doğrulanmasını beklemiyor.
Bu arada Ross J Burland'a göre, gösterge ABD Hazine faizleri tırmandı ve anlatının merkez bankalarının ABD dolarını artıracak olan sıkılaştırma politikasına geri dönmesiyle, altının cazibesini azalttı. TD Securities analistleri, enflasyon baskılarının senenin ilk aylarında yüksek kalmasını beklerken, piyasanın Fed artırımları amacıyla fiyatlandırmasının daha agresif duruma gelebileceğini, fakat bunun nihayetinde çok çok şahin olacağını kanıtlayacağını belirtiyor.
Piyasa analisti Ross J Burland'a göre altın fiyatı, tanıdık bölümde sıkışıp kaldı ve aylık grafik, boğalar amacıyla alanın tükenmekte olduğunu gösteriyor. Analist, simetrik üçgenin kırılmasının, 1.700 doların gelmesi durumunda, potansiyel olarak mühim olabilecek aşağı yönlü bir kırılmanın önünü açabileceğini belirtiyor.