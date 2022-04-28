Altın fiyatları bomba gibi patlayacak! Kuyumculardan gram altın için 1.250 TL tahmini geldi! Bu tarihi bir kenara yazın!
⚡Peş peşe açıklamalar geldi. Altın fiyatları bomba gibi patlayacak! Bu tarihi bir kenara yazın! Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Savaş ardından 2 bin doların üstüne çıkan ons altın 18 ayın zirvesini test eder iken altın şu sıralar bin 1943 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise 918 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar doğrultusundan altın fiyatlarına dair ilerlemeler araştırılırken, kuyumculardan yeni bir ön görü geldi. Bununla birlikte düğün sezonu yaklaşırken altın fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşlar, daha çok gram ya da yarım gram altına yöneldi.
Altın fiyatları bomba gibi patlayacak! Kuyumculardan gram altın için 1.250 TL tahmini geldi! Yaz sezonun gelmesi ile eş güdümlü düğün sezonu da açıldı. Kuyumcular altın fiyatlarının artmasından ötürü kişilerin gram altın ya da yarım gram altına yöneldiğini ve altını yatırım hedefli alan kişilerin azaldığını söyledi. Bununla birlikte altın fiyatlarına dair kuyumculardan yeni bir ön görü geldi. Altının ons fiyatı 1872 dolara kadar gerileyerek, 17 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) maddi sıkılaşmada daha da agresifleşeceği beklentisinin fiyatlanması ön planda yer alıyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşındaki ilerlemeler ve Çin'de Covid-19 ile alakalı haber akışları piyasalar doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor.
Kuyumculardan gram altın için 1.250 TL tahmini geldi!
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, "Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar bin 550 TL seviyesinde prosedür görüyor. Bundan dolayı da insanlar bundan sonra düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın ya da yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de de gram altın tarafında oluyor. Fiyatlardan dolayı altını yatırım hedefli alan vatandaşlarımız da azaldı. Fakat düğün vakti geldiği vakit gereksinim duyulduğunda alım oluyor" dedi.
Yastık altında tespit edilen altınlar ile ilgili da bilgi veren Kayaer, "Yastık altından gelen altınlar tarafında şu ana kadar bir hareketlilik olmadı. Yastık altında yüklü miktarda altın olduğunu da ön görü etmiyoruz. Olanlar da bankaya yönelerek o bölgeye koydular. Birikim amacıyla altın alanlar da azaldı. Bunlar eskidendi, şimdi bundan sonra bu gibi haller yok. Nadiren denk geliyor. Yatırım amacıyla altın talep görmüyor" açıklamasına yer verdi.
Kayaer, altın fiyatlarının da yükseleceğini ön görü ettiklerini söyleyerek bin 250 TL kadar çıkabileceğini söyledi.
Dünya Bankası altın fiyatları için açıklama yaptı
Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.