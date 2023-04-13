RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın fiyatları son günlerde sıkışık bir bantta işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını merak ediyorlar. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler altın fiyatlarını vuracak.

takvim.com.tr
13.04.2023 11:20 - Son Güncelleme: 13.04.2023 11:20
Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekranlar ile serbest piyasa arasındaki farka dikkat çekerek piyasaların güncel durumunu yorumladı. Son zamanlarda altın fiyatları ve döviz kurları sıkışık bir bantta işlem görüyor ve bu durum yatırımcıların birikimlerini koruma altına almalarını zorlaştırıyor.

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Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın Yatırımcılarına Uyarı

Memiş, altın yatırımcıları için son alım fırsatlarına dikkat etmeleri gerektiği açıklayarak "Son fırsatlar" dedi. Geçtiğimiz yıl gram altın tarafında yüzde 43 oranında bir kazanç elde edildiğine dikkat çeken Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Ons altının bin 960 dolar seviyesinde olması durumunda, o seviyeye karşılık gelen gram altının alınabileceğini söyleyen Uzman Memiş, "Bu nedenle gram altın yatırımcısı, ons altının fiyat hareketlerini yakından takip etmelidir" ifadesini kullandı.

Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Ayrıca, Memiş altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Altın yatırımcıları uzun vadeli düşünmeli ve ani fiyat dalgalanmalarına panik yapmadan karar vermeli" dedi.

Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Uzman Memiş ayrıca, dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin ve siyasi olayların altın fiyatlarını etkilediğine dikkat çekerek, yatırımcıların bu gelişmeleri de takip etmeleri gerektiğini belirtti.

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