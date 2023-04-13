Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!
Altın fiyatları son günlerde sıkışık bir bantta işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını merak ediyorlar. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler altın fiyatlarını vuracak.
13.04.2023 11:20 - Son Güncelleme: 13.04.2023 11:20
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekranlar ile serbest piyasa arasındaki farka dikkat çekerek piyasaların güncel durumunu yorumladı. Son zamanlarda altın fiyatları ve döviz kurları sıkışık bir bantta işlem görüyor ve bu durum yatırımcıların birikimlerini koruma altına almalarını zorlaştırıyor.
Altın Yatırımcılarına Uyarı
Memiş, altın yatırımcıları için son alım fırsatlarına dikkat etmeleri gerektiği açıklayarak "Son fırsatlar" dedi. Geçtiğimiz yıl gram altın tarafında yüzde 43 oranında bir kazanç elde edildiğine dikkat çeken Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.