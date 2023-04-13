Altın fiyatları bam güm gidiyor! İslam Memiş fırsatı duyurdu! O tarihte elinde 1 gram bile altını olan baksın! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekranlar ile serbest piyasa arasındaki farka dikkat çekerek piyasaların güncel durumunu yorumladı. Son zamanlarda altın fiyatları ve döviz kurları sıkışık bir bantta işlem görüyor ve bu durum yatırımcıların birikimlerini koruma altına almalarını zorlaştırıyor.