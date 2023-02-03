Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi! 12 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı!

Altın fiyatları Aralık ayından bu yana artışını sürdürüyor. Genellikle süratli bir yükseliş trendine başladığı Şubat

ayının başından bu yana altın fiyatlarının ne kadar yükseleceğine dair çok fazla spekülasyon var. Ünlü altın eksperi İslam Memiş bu hususta mühim açıklama yaptı ve yatırım tavsiyeleri verdi.