Altın fiyatları alev alev yandı! Net tarihi verdi! 12 gün sonra altını olanlar mest olacak! Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı!
Bu rakamları görenlerin resmen gözleri fırladı! Yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirdiği altında fiyatlar bugün gene şaşırttı! Gram altın fiyatları çok sert yükseldi. Altın fiyatlarının güne yükselişle başladığı ifade edildi ve yatırımcılar ve kişiler bağlamında altın fiyatları anlık olarak araştırılıyor. Şubat ayı içinde altının seyri çoğu yatırımcı bağlamında merak ediliyor. Piyasalardan gelen son verilere göre ise, altın bugün yukarıya yönlü hareket etti.
Altın fiyatları Aralık ayından bu yana artışını sürdürüyor. Genellikle süratli bir yükseliş trendine başladığı Şubat
ayının başından bu yana altın fiyatlarının ne kadar yükseleceğine dair çok fazla spekülasyon var. Ünlü altın eksperi İslam Memiş bu hususta mühim açıklama yaptı ve yatırım tavsiyeleri verdi.
İslam Memiş, geçen Aralık ayından bu yana süratli artışına devam eden altın fiyatları hakkında yeni açıklama yaptı. İslam Memiş, 15 Şubat tarihini işaret etti ve gram altın fiyatlarının 1500 TL seviyelerine ulaşacağını öne sürdü. Hem de son alım fırsatı olan seviyesini de açıkladı.
15 Şubat Tarihine Dikkat Edin
Altın fiyatlarının bu civarda kısa vakit kalacağını ve doruk rakamının sonrasında düşüşe geçeceğini bildiren Memiş, 15 Şubat tarihinde tekrardan artış göreceğini açıkladı.
1500 TL gibi bir civar göreceğimizin altını çizen Memiş, Şubat ayının 15'ine kadar devam edecek süreci beklemeye çağırdı.