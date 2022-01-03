Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Oranlar tamamen değişti! Altın almak için o tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Ons altın bugün içinde en yüksek 1831 dolar civarını görürken; en düşük ise 1823 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında düşüşle 1825 dolardan prosedür gördü. Altın fiyatları bir önceki güne göre yükselişle başladı. Saat 08.40 itibariyle gram altın 802,75 TL, çeyrek altın 1.348,00 TL, cumhuriyet altını 5 bin 359,00 TL, yarım altın ise 2 bin 693,00 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi! Ons altının uluslararası piyasalarda güç kazanmasıyla eş güdümlü altın fiyatlarındaki ivmelenme de artmış oldu. 2021 senesini son 6 senenin en kötü performansıyla kapayan ons altın 6 haftanın en yüksek oranına gelmiş oldu.