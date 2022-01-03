Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Oranlar tamamen değişti! Altın almak için o tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın almak için o tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları... İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme sürüyor. Gram altın 800 TL seviyelerini aştı. Gram altın fiyatları, 2021 senesini 779 lira civarından tamamlarken; Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 818,10 lira civarını, en düşük ise 780,23 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:45 itibarıyla yüzde 3.15 oranında düşüşle 804,43 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1297 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 334 liradan satılıyor.
Ons altın bugün içinde en yüksek 1831 dolar civarını görürken; en düşük ise 1823 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında düşüşle 1825 dolardan prosedür gördü. Altın fiyatları bir önceki güne göre yükselişle başladı. Saat 08.40 itibariyle gram altın 802,75 TL, çeyrek altın 1.348,00 TL, cumhuriyet altını 5 bin 359,00 TL, yarım altın ise 2 bin 693,00 TL'den satılıyor. Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi! Ons altının uluslararası piyasalarda güç kazanmasıyla eş güdümlü altın fiyatlarındaki ivmelenme de artmış oldu. 2021 senesini son 6 senenin en kötü performansıyla kapayan ons altın 6 haftanın en yüksek oranına gelmiş oldu.
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir konumunu yükselişe bırakmaya başladı. Ons Altın 6 haftanın en yüksek seviyelerinde prosedür görmeye başladı. Fed'in faiz artırım hamlesinin yaklaşması, küresel enflasyon sorunu, koronavirüsün Omicron varyantının rekorlara niçin olmasını umursamayan altın fiyatları süratli yükselişte.
GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR
Gram Altın fiyatları da ons altındaki güçlenmeyle yükseliş yaşıyor.
1850 DİRENCİ AŞILACAK MI?
Ikon Menkul, altın fiyatları amacıyla analizde bulundu. İşte o değerlendirme:
Ons altın yeni seneye sakin başladı ve Asya seansında stabil bir şekilde hareket etti. Geçtiğimiz Cuma 1832 direncine çok yaklaşan sarı metal, bu gece Asya seansında bu direnci geçemeyerek hafif bir şekilde geriliyor. Bu direncin aşılması, bizi 1850 direncine götürebilir. Bu bölgeden downtrend çizgisinin geçmesi yönünden da 1800 direnci mühim olacaktır.
Bu gece gerçekleşen hafif kar satışının devamının gelmesi halinde 1812 ve 200 günlük ortalamaya yakın olan 1795 desteğini izliyor olacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yüksekten altın alan yatırımcının yüreğine su serpen tahmin geldi. 20 Aralık'ta altın ve doların çakılacağını saatler öncesinden tahmin eden İslam Memiş, 2021'de risk alanların, panik alım veya satımı yapanların, satanların (ev-araba-birikim vs) zarar ettiği bir yıl olduğunun altını çizdi.
17-18 liradan dolar, 1000 liradan gram altın alanlar...
İslam Memiş geçen hafta, "17-18 liradan dolar alanlar 3-4 ay bekleyecek diyenlere de inanma... Bana göre o kadar da beklemeyecekler... 15 liradan dolar aldım, 1000 liradan gram altın aldıysan koy kenara bekle, bir ay bekle, 2 ay bekle ve gör..." uyarısı yapmıştı. Memiş şimdi de 2022 için gram altın ve gümüş fiyatı tahminiyle dikkat çekti.