Altın fiyatları 2023 yılında uçuş moduna geçiyor! Kasırga da fırtına da yanına yaklaşamayacak! Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!
İslam Memiş da bu sürecin doğrulanması altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini doğruluyor. Altın fiyatları yükseliş trendiyle birlikte gram altın 1062 TL bandını geçecek. Bu açıklamaları ile İslam Memiş'in çok yüksek bir tahminde bulunduğu görüşünde olanlar bulunsa da Memiş tarafından yapılan daha önceki yorumlara bakılarak bu seviyenin çok da yüksek olmadığı görülmektedir.
08.12.2022 10:35 - Son Güncelleme: 08.12.2022 10:36
Altın fiyatlarında dev yükseliş imkânlarının ne vakit başlayacağı ile ilgili eksperlerden yeni haberler peş peşe geldi. Uzmanlar tarafından oluşturulan açıklamalarda altın fiyatlarının yükselişe geçmek için gün saydığı öne sürüldü. Uzun bir müddettir düşüş trendinde altın fiyatları yakın bir vakit dilimi içerisinde yükselişe geçebilir. Haberimizde bu konuyla ilgili detayları topladık.