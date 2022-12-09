Altın fiyatları 2023 yılında ne olacak? Gram altını olanlar dikkat! Altında rakamlar değişti! Elinde 1 gram bile altını olanlar acil bakın!
Altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini ve öngörülerini açıklayan İslam Memiş 2023 yılının hemen başında gram altın fiyatı tahmini olarak 1.400 TL rakamını açıklarken dolar kurunda ise düşüş beklediğini belirterek kesin rakam vermedi.
09.12.2022 10:16 - Son Güncelleme: 09.12.2022 10:17
Amerikan Merkez Bankası FED tarafından başlatılan agresif parasal sıkılaşma politikasından olumsuz etkilenen altında sert düşüş yaşanmıştı. Özellikle de yüksek fiyatla altın alan ve terste kalan kişiler endişe yaşarken altın dönem dönem yükselişe geçse de yaşadığı her yükseliş atağı güçlü dolar endeksi tarafından olgunlaşmadan kesilmişti. Dolar kuru ve altın fiyatları hakkında 2023 tahminleri araştırılmaya başlanırken konu hakkında bir son dakika yorumu da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapıldı.