Altın fiyatı yine zirveye oynuyor! Zaman bitiyor, bu tarihten önce altın alın! Altın borcu olanlar, yatırım yapacaklar dikkat! ONS ve gram altın...
Zaman bitiyor, bu tarihten önce altın alın! Altın borcu olanlar, yatırım yapacaklar dikkat! ONS ve gram altın... Altın piyasasında olabildiğince spesifik fiyatlama yatırımcıların akıllarını karıştırmaya devam ediyor. Altın borcu olanlar ya da altın yatırımı gerçekleştirmek isteyenler ne şekilde hareket edeceklerini bilmiyor. Bu hususta Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş mühim değerlendirmeler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Altın yatırımcıları nasıl hareket etmeli? Ons ve gram altın amacıyla fiyat tahminleri nelerdir?
Altın ve Para piyasaları Eksperi İslam Memiş, altın yatırımcılarına fiyat uyarısı yaptı. Ons ve gram altın kaç TL olacak? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Sorularının yanıtları haberimizde. Öte yandan Altın, Ukrayna savaşı, çoğalan enflasyon ve ABD'de resesyon riskleri gibi faktörlerin güvenilir varlıklara olan isteği artırmasıyla son beş haftanın zirvesine yükseldi. Değerli metal ikinci haftayı da yükselişle kapatması ardından Asya piyasalarında yüzde 0,5 değer kazandı. Ukrayna'da stratejik olarak hayati dikkate sahip Maripol kenti hala düşmemiş olsa da Kiev'den gelen mümkün bir amfibik hareket ve hava hücumu uyarılarından birkaç saat sonra Ukraynalı yetkililer kentin savunmasının Rus güçleri doğrultusundan çembere alındığını açıkladılar.
ALTIN FİYATLARI SON 1,5 AYIN ZİRVESİNDE
Avrupa Birliği'nin açıklayacağı ileri yaptırım paketinde Rus gazına ve petrolüne yapılabilecek fiili bir ambargo ihtimaliyle her iki emtia da artış yaşandı. Bu hal çoğalan ham madde fiyatlarıyla eş güdümlü enflasyondan korunma amacıyla altına olan talebin yükselmesine sebep oldu. Fed'in faizleri artırmaktan agresif bir yaklaşım sergileyeceğine dair işaretlerle, hazine tahvili getirileri yüzde 3'e yaklaşırken altındaki de yükseliş de dengelenmeye başladı.
Goldman Sachs, geçtiği bir bilgi notunda önümüzdeki iki sene içerisinde ekonomide daralma yaşanması ihtimalini yüzde 35 olarak belirlerken, Fed'in resesyona namacıyla olmadan enflasyonu soğutmak amacıyla yeteri kadar sıkılaştırma gerçekleştirmek gibi olabildiğince zorlu bir vazifeye karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Artan faiz oranları, faiz getirisi olmayan kıymetli emtia fiyatları üstünde baskı yaratabilir.
"Altın, çoğalan enflasyon ve yüksele jeopolitik tehlikeler nedeniyle yukarıya yönlü baskı görüyor" diyen CMC Piyasalar Analisti Kelvin Wong fiyatların orta vadede öemli bir teknik direnç noktası olan 1975 doların üzerine çıkmasının momentuma göre prosedür yapan yatırımcıları çekmiş olmasının mümkün olduğunu söyledi.
ALTIN FİYATLARINI FED BELİRLEYECEK
Commerzbank ekonomistleri ise gerçekleştirdikleri altın değerlendirmesinde yatırımcılarla, "FED, büyük ihtimalle gelecek aylarda para politikasında sıkılaştırmaya devam edecek. 50 baz puan gibi büyük fazi artırımlarının gelmesi muhtemel olacak. Bundan ötürü ABD bilgilerinin altın fiyatlarını yükseltmesini beklemiyoruz." notunu paylaştılar.