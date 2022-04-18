Altın fiyatı yine zirveye oynuyor! Zaman bitiyor, bu tarihten önce altın alın! Altın borcu olanlar, yatırım yapacaklar dikkat! ONS ve gram altın...

Altın ve Para piyasaları Eksperi İslam Memiş, altın yatırımcılarına fiyat uyarısı yaptı. Ons ve gram altın kaç TL olacak? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Sorularının yanıtları haberimizde. Öte yandan Altın, Ukrayna savaşı, çoğalan enflasyon ve ABD'de resesyon riskleri gibi faktörlerin güvenilir varlıklara olan isteği artırmasıyla son beş haftanın zirvesine yükseldi. Değerli metal ikinci haftayı da yükselişle kapatması ardından Asya piyasalarında yüzde 0,5 değer kazandı. Ukrayna'da stratejik olarak hayati dikkate sahip Maripol kenti hala düşmemiş olsa da Kiev'den gelen mümkün bir amfibik hareket ve hava hücumu uyarılarından birkaç saat sonra Ukraynalı yetkililer kentin savunmasının Rus güçleri doğrultusundan çembere alındığını açıkladılar.