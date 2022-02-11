Altın fiyatı tepetaklak! Altın alanlar büyük kazanacak! Çeyrek altın biriktirenler şimdi açıklama geldi! 14-18 ve 22 ayar bilezik...

Piyasaların gözü, bugün ABD enflasyon verisinde olurken; beklentilerin üstünde gelen veri ardından piyasalar hareketlendi. Ons altın fiyatları sert dalgalandı. ABD enflasyonu sonrası, ABD 10 senelik tahvil faizi yüzde 1,995'e yükselirken; 2 senelik tahvil faizi ise yüzde 1,44'e çıktı. ABD'de Ocak ayında enflasyon senelik bazda yüzde 7,5 olurken; pazar beklentisi enflasyonun yüzde 7,3 civarında olması yönündeydi. Enflasyon aylık bazda ise, yüzde 0,6 olurken; beklenti yüzde 0,4 olmasıydı. Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne oldu?