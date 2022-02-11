Altın fiyatı tepetaklak! Altın alanlar büyük kazanacak! Çeyrek altın biriktirenler şimdi açıklama geldi! 14-18 ve 22 ayar bilezik...
14-18 ve 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer tutuyor. Bu anlamda haberimizde altın fiyatalrıyla ilgili son gelişmeleri derledik. Altın yatırımcısının gözü, bugün belirtiler ABD Ocak ayı enflasyon verisinde olurken; beklentilerin üstünde gelen veri ardından ons altın fiyatları 1821 dolar ile 1837 dolar arasında dalgalandı. Kritik veri evveli 1830 dolar civarında hareket eden ons altın fiyatı, veri ardından 1821 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük civarını görürken; ardından gün içi en yüksek düzeyi olan 1837 dolar oranına kadar yükseldi. Ons altın fiyatı, saat 17:03 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 1827 dolar civarında hareket ediyor.
Piyasaların gözü, bugün ABD enflasyon verisinde olurken; beklentilerin üstünde gelen veri ardından piyasalar hareketlendi. Ons altın fiyatları sert dalgalandı. ABD enflasyonu sonrası, ABD 10 senelik tahvil faizi yüzde 1,995'e yükselirken; 2 senelik tahvil faizi ise yüzde 1,44'e çıktı. ABD'de Ocak ayında enflasyon senelik bazda yüzde 7,5 olurken; pazar beklentisi enflasyonun yüzde 7,3 civarında olması yönündeydi. Enflasyon aylık bazda ise, yüzde 0,6 olurken; beklenti yüzde 0,4 olmasıydı. Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne oldu?
GRAM ALTIN GERİLİYOR
Gram altının fiyatı da kritik veri ardından ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; gün içinde en düşük 793, 54 lirayı gördü.
Dün gün içinde en yüksek 800,96 lirayı gören altının gram fiyatı bugün saat 09.00 itibariyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 796,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1305 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 369 liradan işlem görüyor.