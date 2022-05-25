Altın fiyatı nereye kadar çıkacak? Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan bomba tahmin! O tarihe kadar... 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...

Altın fiyatlarına dair son dakika gelişmeleri yatırımcılar doğrultusundan araştırılmaya devam ediyor. "Gram altın bugün ne kadar? Düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna cevap arayanlar amacıyla sekiz büyük kurumdan flaş altın tahmini geldi. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip ediliyor. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? soruların cevaplarını araştırıyor.