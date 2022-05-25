Altın fiyatı nereye kadar çıkacak? Gram altın fiyatı için 8 dev kurumdan bomba tahmin! O tarihe kadar... 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın...
Tüm dünyada yükselerek on senesinin rekorunu kıran enflasyon, durgunluk riski ve Rusya-Ukrayna savaşı güvenilir liman olan altın talebini artırıyor. Çin'de koronavirüs vakalarının yükselmesi ile yeni karantina devresi başlarken, Rus gazına yönelik mümkün bir AB ambargosu da enflasyon piyasalarda kaygı oluşturuyor. Bu durum, çoğalan maliyetlere karşı altının cazibesini artıran diğer faktörler olarak görülüyor.
Altın fiyatlarına dair son dakika gelişmeleri yatırımcılar doğrultusundan araştırılmaya devam ediyor. "Gram altın bugün ne kadar? Düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna cevap arayanlar amacıyla sekiz büyük kurumdan flaş altın tahmini geldi. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip ediliyor. Altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? soruların cevaplarını araştırıyor.
Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday; önceki haftalarda kıymetli madende yaşanan kâr satışlarının nedenlerini, ABD Merkez Bankası FED'in şahin geride bıraktığımız son toplantısı ve Ukrayna-Rusya geriliminde diplomasinin bir parça ön plana çıkması olarak sıralıyor. "Şu anda ise borsa yatırım fonlarına mühim para girişi var" diyen Boğday, toparlanmayla birlikte gram altının mayıs sonucunda 950-1000 TL arasında olma ihtimalini öngörüyor.
Mayıs sonuna kadar gram altın nerede olur? 8 kurumun gram altın tahmini ise şöyle:
İNFO YATIRIM 850 – 900 TL
ÜNLÜ&CO 850 – 900 TL
AHLATCI YATIRIM 900 – 950 TL
YATIRIM FİNANSMAN 900 – 950 TL
GCM YATIRIM 950 – 1000 TL
GLOBAL MENKUL DEĞERLER 950 – 1000 TL
TERA YATIRIM 950 – 1000 TL
ZİRAAT YATIRIM 950 – 1000 TL
İslam Memiş altın son dakika yorumu! Gram altın kaç para olacak?
Ters rüzgarlar eseceği yorumları ile ilgi çeken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.