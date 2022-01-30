Altın fiyatı için o tarih verildi! Altın fiyatları depreme neden oldu! Kuyumcuya giden şoke oluyor! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?

İlk büyük tesir altın doğrultusunda gerçekleşti. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla eş güdümlü 1830 dolar seviyelerinden 1815 dolara kadar düşüş gösterdi. Fed toplantısını bulunduğu gün de altın 1850 dolara kadar yükselmişti. Bazı analistler, altının bir süredir kuvvetli şekilde 1800 doların üstünde kalmasını, Fed'in faiz kararının fiyatlandığına ve bundan ötürü düşüşün gerçekleşmeyeceğine yönelik yorumlamıştı. Fakat Powell'ın konuşması her şeyi değiştirdi ve altın sert düşüş gösterdi.