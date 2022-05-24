Altın borcu olanlar ve altın almayı düşünenlere ucuz altın uyarısı! Altının gram fiyatı bakın nereye kadar çıkacak? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı bakın nereye kadar çıkacak? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Son dakika canlı altın fiyatları 24 Mayıs 2022.... Milyonlarca yatırımcı altın fiyatlarını sabahın erken saatlerinden itibaren takip ediyor. Yatırımcılar güncel canlı altın fiyatlarının bugün kaç lira olduğunu araştırıyor. Yatırımcılar ''gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?'' Sorularının cevaplarını araştırıyor. Altın haftanın ikinci prosedür gününe yükselişle başladı. Altın fiyatları adeta gümbür gümbür geliyor. Altının onsu bugün 1856 dolara yükseldi.
Tüm dünya büyük bir enflasyon şoku ile mücadele etmeye çalışırken, gram altın tarihi doruk yarışında FED doğrultusundan sert engellemelerle karşı karşıya kalmıştı. Amerika'da enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş sebebi ile Amerikan Merkez Bankası FED doğrultusundan oluşturulan 50 baz puanlık faiz artırımı ile dolar güçlenmişti. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün 1856 dolara yükseldi. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte son dakika canlı altın fiyatları 24 Mayıs 2022...
İslam Memiş altın son dakika yorumu! Gram altın kaç para olacak?
Ters rüzgarlar eseceği yorumları ile ilgi çeken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.
Ancak ben dolar kurunda ve endeksinde zayıflama, altın fiyatlarında ise yükseliş bekliyorum. Piyasalarda sert rüzgarlar bekliyorum. Bu amaçla altın yatırımcısı ilgili olmalı" dedi.
Altında haftaya kar satışı olabilir
Altındaki haftalık artışlar ile ilgili konuşan Memiş, "Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Fakat Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak revizyon hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli.
Birincisi makas aralığı var. Ekranda görüldüğü rakamların üstünde alacağınız amacıyla burdan satarak tekrardan yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından ötürü kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek amacıyla konuşuyorum" diye belirtti.