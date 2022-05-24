Altın borcu olanlar ve altın almayı düşünenlere ucuz altın uyarısı! Altının gram fiyatı bakın nereye kadar çıkacak? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altında haftaya kar satışı olabilir

Altındaki haftalık artışlar ile ilgili konuşan Memiş, "Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Fakat Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak revizyon hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli.