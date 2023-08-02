Altın birikimi olan bunu yapsın! Altının ciğerini bilen kuyumcular ilk kez rakam verdi! İslam Memiş ise ağzından baklayı çıkardı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Küresel ekonomik durum, altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ekonomik istikrarın artması altın talebini artırabilirken, belirsizlik dönemleri altın fiyatlarında yükselişlere neden olabilir. 2023 yılında dünya ekonomisine dair olumlu sinyaller alındığında, altın fiyatlarının da bu iyimserlikten olumlu etkilenebileceği düşünülmektedir. Uzmanlar, altın fiyatlarını etkileyen faktörleri titizlikle değerlendirirler. 2023 yılında altın yatırımı yapmayı düşünenler, uzman görüşlerini yakından takip etmelidir. Özellikle enflasyon beklentileri, ekonomik büyüme projeksiyonları ve jeopolitik riskler, uzmanların altın fiyatlarına dair öngörülerini şekillendiren önemli unsurlardır.
Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki altın arz ve talebine bağlı olarak değişebilmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik olaylar, enflasyon, döviz kurları gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlardır. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, vatandaşları altın yatırımı yapmak veya elindeki altını değerlendirmek konusunda düşündürmeye başladı. Bu bağlamda, kuyumcular konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İslam Memiş ise gram altın ile ilgili yaptığı açıklamada, şu anki verilere göre 1700 TL seviyelerinde bulunan gram altının yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini söylemişti.
Gram altın ile ekran fiyatları arasındaki farklılıklara dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu farklara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, altın borcu olanlar ve yatırım yapacak olanların yakından takip etmeleri gereken bir dönem olduğunu belirtmiş ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını söylemiştir. Özellikle düğün planlayanlar veya altın borcu olanların 2024 yılında gram altın fiyatının 2000-2500 aralığında olabileceğini göz önünde bulundurmaları gerektiğini tavsiye etmiştir.
İslam Memiş, ağustos ayı itibariyle gram altın fiyatında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmektedir. Bu doğrultuda, gram altın TL fiyatının ilk etapta 1.750-1.770 TL seviyelerine, yıl sonuna kadar ise 1880 TL seviyelerine kadar yükselme potansiyeli olduğunu belirtmiştir.