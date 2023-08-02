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Altın birikimi olan bunu yapsın! Altının ciğerini bilen kuyumcular ilk kez rakam verdi! İslam Memiş ise ağzından baklayı çıkardı! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki altın arz ve talebine bağlı olarak değişebilmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik olaylar, enflasyon, döviz kurları gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlardır. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, vatandaşları altın yatırımı yapmak veya elindeki altını değerlendirmek konusunda düşündürmeye başladı. Bu bağlamda, kuyumcular konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İslam Memiş ise gram altın ile ilgili yaptığı açıklamada, şu anki verilere göre 1700 TL seviyelerinde bulunan gram altının yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini söylemişti.