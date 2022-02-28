Altın analistlerinden büyük uyarı! Ölümcül darbeler geliyor altın ve... 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları kaç TL?

"Eskiye göre çarşıda Rus ve Ukraynalı turistlerde azalmalar var"

Altın satışlarının hızla artmakta olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, "Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yukarı yönlü hareketlilik ediyor. Tarafların uzlaşması durumunda gerilemeler bekliyoruz. Şu anda gram altın 860 TL, çeyrek altın bin 400 TL, yarım altın 2 bin 800 TL, tam altın ise 5 bin 600 TL'den işlem görüyor. Eskiye göre çarşıda Rus ve Ukraynalı turistlerde azalmalar var" şeklinde konuştu.