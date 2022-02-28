Altın analistlerinden büyük uyarı! Ölümcül darbeler geliyor altın ve... 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları kaç TL?
Büyük uyarı... Peş peşe açıklama yapıldı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları kaç TL? Altın fiyatları geride bıraktığımız haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1'den çok yükselişle başladı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talep devam ediyor. Küresel gelişmelerden kaynaklı altının ons fiyatı 1910 dolarda seyrederken, iç piyasada Kapalıçarşı esnafı savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelmesini bekliyor. Rusya yaptırımlarının küresel piyasalarda oluşturduğu tedirginlikle birlikte yatırımcılar tekrardan güvenilir limanlara yöneldi. Goldman Sachs Rusya'nın ana yapımcısı bulunduğu emtiaların ralli gerçekletireceğini düşündüğünü söyledi.
Altın fiyatları haftasonu Rusya'ya belirtiler yaptırımlar ardından küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla tekrardan yükseldi. Değerli metal geride bıraktığımız hafta 1.973 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 1.888 dolar civarında kapatmıştı. Rusya Ukrayna Savaşı'nın küresel Piyasalar sarsan etmesi ile eş güdümlü herkes altın alınır mı sorusunun yanıtını incelemeye başladı. Peki, altının yükselişi sürecek mi? Altın fiyatları nasıl olacak? Gram altının, çeyrek altın bugün kaç TL? Serbest pazar altın fiyatları ve detaylar haberimizde…
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ALTINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. Altın fiyatları 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1910 dolar civarında seyrediyor. Kapalıçarşı esnafı iç piyasada altının gramının 860 TL'den işlem gördüğünü ancak savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelebileceğini söyledi.
"Savaş devam ettiği sürece altınında ki yükselişte devam edecektir"
Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz" dedi.
"Eskiye göre çarşıda Rus ve Ukraynalı turistlerde azalmalar var"
Altın satışlarının hızla artmakta olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, "Yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi altın güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Ons altının fiyatı savaş nedeniyle yukarı yönlü hareketlilik ediyor. Tarafların uzlaşması durumunda gerilemeler bekliyoruz. Şu anda gram altın 860 TL, çeyrek altın bin 400 TL, yarım altın 2 bin 800 TL, tam altın ise 5 bin 600 TL'den işlem görüyor. Eskiye göre çarşıda Rus ve Ukraynalı turistlerde azalmalar var" şeklinde konuştu.
ALTIN YATIRIMCILARINI UYARDI
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş Ukrayna krizinin küresel piyasalara etkilerini anlatı. Memiş, değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
-Savaş fiyatlaması başladı ama geçen 10 günde harp söylemleri ile piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler.
-Doğal olmayan şu şekilde reaksiyon vardı. Dolar dizininin yükselmesi... 2022 senesinde ufak yatırımcıyı oturtmayacaklar sıksık manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu sene da zarar edecekler.2,5 aydır insanların yüzde 75'ini ucuz şekilde aldı ve kenarda onları uyardı kısa vadeli satış yapmayın. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar...