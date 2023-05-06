Altın almayanlar bu haberden sonra karalar bağlayacak! Görenler kuyumculara akın etti! O tarihte kolları sıvayın! 0.25 gram altın ve 1 çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları, piyasada önemli bir yerini koruyor. Yatırımcılar, altının gelecekteki seyrini merak ederek uzmanların görüşlerini yakından takip ediyor. İslam Memiş adıyla yatırımcıların gündeminde yer alan bir uzman, altın yatırımı olanlara sesleniyor. Altın yatırımı her zaman belirli riskler içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Bu yazıda yer alan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yalnızca alanında uzman bir ismin görüşlerine yer verilmiştir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmalı ve profesyonel danışmanlardan destek almalısınız.
Altın fiyatları, dalgalı bir grafik çizdikten sonra tekrar yükselişe geçti. 6 Mayıs tarihi itibarıyla altın fiyatları yeniden zirveye ulaştı. Altın takipçileri ise "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Alınmalı mı, satılmalı mı?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çektiği kadar altın borcu veya düğünü olanların da ilgisini çekiyor. Fiyatların dengesizliği, uzman görüşlerinin birbiri ardına takip edilmesine neden oluyor.
Gram Altın Rekor Üstüne Rekor Kırıyor
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararının ardından güvenli liman olarak altın, yeni bir rekora imza attı. Gram altın 1.293 lirayı gördü ve yatırımcılar ile yatırımcı adaylarının endişelerini artırdı. Uzmanlar, altını ellerinde bulunduran ancak ne yapacaklarını bilmeyenlere önemli bir tavsiyede bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak da tanınan İslam Memiş, dalgalı sürecin devam edebileceğini ve seçimlere kadar süreceğini belirtti. "Önümüzde kritik ve dalgalı bir seçim süreci var." diyen Memiş, "Yatırımcıların kısa vadede bir iki haftalık süre içerisinde varlıklarına sahip çıkmaları gerekiyor.