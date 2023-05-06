Altın almayanlar bu haberden sonra karalar bağlayacak! Görenler kuyumculara akın etti! O tarihte kolları sıvayın! 0.25 gram altın ve 1 çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları, dalgalı bir grafik çizdikten sonra tekrar yükselişe geçti. 6 Mayıs tarihi itibarıyla altın fiyatları yeniden zirveye ulaştı. Altın takipçileri ise "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Alınmalı mı, satılmalı mı?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çektiği kadar altın borcu veya düğünü olanların da ilgisini çekiyor. Fiyatların dengesizliği, uzman görüşlerinin birbiri ardına takip edilmesine neden oluyor.