Altın almak ve satmak için o tarih verildi! Altın fiyatları tokat gibi çarptı! Gram altın, çeyrek altın, Ons altın ve 22 ayar gram bilezik ne kadar?
Altın fiyatları merak edilmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Ons altın ve 22 ayar gram bilezik ne kadar? Altın fiyatlarında son durumu...Geride kalan haftada 1800 doların üstüne çıksa da bu civarda kalıcı olmayan ons altın, yeni haftaya da düşüşle başladı. Ons altın 0.23 değer kaybıyla, 1790 doların anında üstünde seyrine devam ediyor. Ons Altın yeni haftaya düşüşle başladı. 1800 dolar sınırının altında tespit edilen Ons Altın, 1790 doların anında üstünde seyrine devam ediyor. Geride kalan hafta 1782 seviyelerine kadar düşüş kaydeden Ons altın bölgeden ilerleyen reaksiyon alımlarıyla haftayı 1796 bölgesinde 100 günlük ortalamasının anında altında kapatmıştı.
Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Döviz kurlarından yaşanan sert düşüş ardından altın fiyatları sert şekilde gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise döviz kurlarının yönünü yukarıya çevirmesiyle altın fiyatları da tekrardan değer kazanmaya başlamıştı. Ons altın yeni haftaya düşüşle başladı. Ons Altın, 1790 doların anında üstünde seyrine devam ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA HIZLI DÜŞÜŞ OLMUŞTU
Yeni seneye 1828 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, geride kalan haftada ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına dair yayımlanan tutanaklar ardından süratli düşüş kaydetmiş, Fed'in açıklamaları piyasalar doğrultusundan sürpriz olurken, olabildiğince 'şahin' bulunmuştu.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN 800 LİRANIN ALTINDA
Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 801,41 lira civarını, en düşük ise 792,29 lira civarını gördü.
Gram Altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın saat 9:58 itibariyle alış 1.295,00 satış 1.318,00 TL'den işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını ise saat 10:13 itibariyle alış 5.151,00 satış 5.220,00 TL'den işlem görüyor.