Altın almak ve satmak için o tarih verildi! Altın fiyatları tokat gibi çarptı! Gram altın, çeyrek altın, Ons altın ve 22 ayar gram bilezik ne kadar?

Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Döviz kurlarından yaşanan sert düşüş ardından altın fiyatları sert şekilde gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise döviz kurlarının yönünü yukarıya çevirmesiyle altın fiyatları da tekrardan değer kazanmaya başlamıştı. Ons altın yeni haftaya düşüşle başladı. Ons Altın, 1790 doların anında üstünde seyrine devam ediyor.