Altın almak isteyenlere, yatırımcılara son şans! Peş peşe açıklandı! 2 gün kaldı! Elinde 1 gram altını olanlar bile baksın!
Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar ayrıntıları öğrenmek için araştırmalarına devam ediyorlar. Son dakika altın fiyatları aşağı yönlü hamlesine bugün de devam etmekte. Altın fiyatları düşerken altın alabilmek isteyenler bağlamında Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş ''son fırsat'' diyerek açıkladı. Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların aklını karıştırıyor. Altın fiyatları 2023 yılına çok iyi başlamış ve önemli kazançları beraberinde getirmişti. Ancak Şubat ayında görüntü bir anda negatife döndü ve ons altında 100 dolara yakın bir kayıp meydana geldi. Üstelik bu kayıplar halen daha devam ediyor. Bu kayıp sürecinin nereye kadar gideceği bilinmezken altın piyasasına dair uzman yorumları belli oldu.
Altın fiyatları haftanın ilk prosedür gününe düşüşle başladı. Şubat ayının başından rekordan rkora koşan gram altın fiyatı son iki haftadır aşağı yönlü hareket ediyor. Altın fiyatları gerilerken Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş altın alabilmek isteyenler amacıyla ''son fırsat'' diyerek belirtti.
İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcıları uyardı. Altın fiyatları düşüşüşe geçerken İslam Memiş ''son fırsa'' diyerek yatırımcılara kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş altında kısa vakitli alım fırsatının geleceğini evvelki açıklamalarında dile getirmişti. Altın ve Para Piyasası Uzmanı Memiş, şubat ayına işaret ederek, yatırımcılar için öngörülerini peş peşe açıkladı.
Memiş: "Kısa vadeli bu geri çekilmelerin bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum" diyen eksper isim, "Genellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan kişilerin de Şubat ayı içinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
1185 liraya kadar artan gram altın fiyatlarında aşağı yönlü seyrin devam ettiği ifade edildi. Konu hakkında geçen haftalarda ABD'de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden daha iyi bir performans göstermesinin sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisinin hakim bulunduğu bildirildi.