Altın alıcısını ve satıcısını yerle yeksan etti! Her şey sarpa sardı! Gram altın 1450 lira... 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Peş peşe açıklama yapıldı. 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Ons altın fiyatları, İngiltere ve ABD'nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla alakalı aldığı kritik kararlar ardından dünkü işlemlerde süratli yükselirken; bugün içinde 1976 dolar ile 2059 dolar arasında hareket etti. Londra Yönetiminin, Rus petrol ürünleri ithalatını sene sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıklaması ons altın fiyatlarını sert yükseltirken; bugün piyasalarda meydana gelen pozitif hava ve ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın fiyatlarını değer kayıbına yöneltti.
Her şey sarpa sardı! Altının ons fiyatı ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasının sonrasında sert yükselirken; sonrasında değer kayıbına yöneldi. Altının gram fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle düşüşte... Ons altın dün kritik açıklamalar ardından 2070 dolara kadar sert bir yükseliş yaşarken; günümüz prosedürlerde en yüksek 2059 dolar civarını gördü. Altının ons fiyatı gün içinde en düşük 1976 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 2,93 oranında değer kaybıyla 1991 dolardan prosedür görüyor. Ons altın, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı. İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
GRAM ALTIN DEĞER KAYBINA YÖNELDİ
Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; ardından ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle geriledi. Gram altın gün içinde en yüksek 965,22 lira civarını, en düşük ise 931,26 lira civarını gördü.
Gram altın, saat 09:15 itibarıyla yüzde 1,68 oranında yükselişle 938,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1542 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 343 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 954 lira civarında hareket ederken; yeni güne 956 lira seviyeden başladı.
GOLDMAN FİYAT TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Goldman Sachs Group yatırımcıların ve Merkez Bankalarının jeopolitik tehlikelere bağlı olarak çoğalan altın isteği nedeniyle 3 aylık altın fiyatı tahminini 1,950 dolardan 2,300 dolara yükseltti. Oanda Kıdemli Pazar Analisti Edward Moya emtia fiyatlarında ve büyüme beklentilerinde çok çok belirsizlik bulunduğu amacıyla savaşta bir uzlaşı imkan kadar altın fiyatlarının destek bulacağını belirtti.
Spot altının ons fiyatı dün 2,002.59 dolar ile Ağustos 2020'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin sonrasında bugün yüzde 0.5 düşüşle 1.,987.31 dolarda seyrediyor. Paladyum da dün bütün zamanların zirvesini görürken bugün hafif geriledi. Rusya küresel paladyum üretiminin aşağı yukarı yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. Gümüş de bugün düşerken platin ise yükseldi.