Altın alıcısını ve satıcısını yerle yeksan etti! Her şey sarpa sardı! Gram altın 1450 lira... 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Her şey sarpa sardı! Altının ons fiyatı ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasının sonrasında sert yükselirken; sonrasında değer kayıbına yöneldi. Altının gram fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle düşüşte... Ons altın dün kritik açıklamalar ardından 2070 dolara kadar sert bir yükseliş yaşarken; günümüz prosedürlerde en yüksek 2059 dolar civarını gördü. Altının ons fiyatı gün içinde en düşük 1976 doları görürken; şu dakikalarda ise yüzde 2,93 oranında değer kaybıyla 1991 dolardan prosedür görüyor. Ons altın, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı. İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...