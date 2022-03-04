Altın alıcısı ve satıcısı dikkat! Dananın kuyruğu koptu! O tarih dönüm noktası! Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Dananın kuyruğu koptu! O tarihe dikkat! 110 gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar 2022 ...Altının ons fiyatı 1900 dolar üstündeki seyrini sürdürürken; Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Bal, "Ons altında yukarıya yönlü seyrin devam etmesi durumunda 1.940 – 1950 dolar ve 24 Şubat'ta test edilen 1.974,40 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 1.974 dolar düzeyinin aşılması durumunda 2.000 dolarlı seviyeler test edilecek olup, yükselişlerin devamlılığı yönünden 2.000 dolar düzeyi üstünde tutunma sağlanıp sağlanamayacağı mühim olacaktır" dedi.
Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ardından baskı altında kaldı. Powell dün yaptığı açıklamada, "Mart ayında faiz artırımının makul olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD ekonomisi üstünde yüksek belirsizlik oluşturuyor. Fed hali yakından izliyor" şeklinde değerlendirdi. Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısı 14-15 Mart tarihinde gerçekleşecek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puana gerilemiş durumda... Fed'in faiz artırımıyla birlikte dünyada doların kuvvetlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.
Altın fiyatları meydana gelen jeopolitik risk ile beraber, küresel büyümenin zayıflaması ve enflasyonist baskının yükselmesi ile 1900 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, dün 1950 dolar oranına kadar yükselirken, yeni prosedür gününde en yüksek 1938 doları gördü. Ons altın bugün içinde en düşük 1922 doları görürken; saat 09:18 itibarıyla yüzde 0,52 oranında yükselişle 1935 dolar civarında hareket ediyor.
Gram altının fiyatı, yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 881,27 lira civarını, en düşük ise 865,20 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:18 itibarıyla yüzde 0.92 oranında yükselişle 880,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1439 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 918 liradan prosedür görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLER GÖRÜLEBİLİYOR
Ons altın tekrardan 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar düzeyinin üstünde seyirler devam ediyor. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilebilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği sürece ons altında da yükseliş korunabilir. Fakat bir neticeye varılır ve stres sona erer, o vakit ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz.
Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz amacıyla net bir yön vermek çok sağlıklı değil. Genellikle teknik olarak seviyeler süratli bir şekilde ihlal edildiği amacıyla önemini de yitiriyor. Henüz jeopolitik risk algısıyla güvenilir liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Fakat aşırı bir oynaklık bulunduğu amacıyla ani hareketler görülebiliyor.