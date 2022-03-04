Altın alıcısı ve satıcısı dikkat! Dananın kuyruğu koptu! O tarih dönüm noktası! Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLER GÖRÜLEBİLİYOR

Ons altın tekrardan 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar düzeyinin üstünde seyirler devam ediyor. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilebilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği sürece ons altında da yükseliş korunabilir. Fakat bir neticeye varılır ve stres sona erer, o vakit ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz.