Altın alanlara, satanlara 150 gün uyarısı! Kuyumcular açıkladı! 22 ayar gram ve çeyrek altın bu fiyat olacak! Yaz boyu devam edecek!

Yaz aylarına doğru düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın fiyatlarındaki trendin ne olacağı merak ediliyor. Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarının hiçbir zaman kaybettirmediğini ancak 'kazanmaya başladım' demek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, düğünlerde ağırlık olarak 22 ayar takılar tercih edilirken, özellikle bilezik, set, yüzük ve küpeler rağbet görüyor.