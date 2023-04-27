Altın alanlara, satanlara 150 gün uyarısı! Kuyumcular açıkladı! 22 ayar gram ve çeyrek altın bu fiyat olacak! Yaz boyu devam edecek!
27 Nisan 2023 Perşembe günü, ons altın ABD dolarındaki zayıflık nedeniyle 2.000 dolar psikolojik direncinin üzerine çıktı ve şu anda 2.008 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam ettiğine işaret etmesi altın fiyatına destek veriyor. Bunun yanı sıra, Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin ABD'yi temerrüde sürükleyip sürüklemeyeceği tartışmaları da altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
ONS altın ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları yükselişte. Altın yatırımı yapmayı düşünenlerin kuyumcu esnafından alacakları bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir.
Yaz aylarına doğru düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın fiyatlarındaki trendin ne olacağı merak ediliyor. Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarının hiçbir zaman kaybettirmediğini ancak 'kazanmaya başladım' demek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, düğünlerde ağırlık olarak 22 ayar takılar tercih edilirken, özellikle bilezik, set, yüzük ve küpeler rağbet görüyor.
22 ayar gram altın fiyatının önümüzdeki 4-5 aylık süreçte 1.650 lirayı görebileceği tahmin ediliyor. Fiyatlardaki artışın yaz boyunca devam edeceği düşünülüyor. Altın yatırımı yapmak isteyenlere ise kuyumcu esnafı sabırlı olmaları gerektiğini belirtiyor.
Son dönemlerde altına olan talep artarken, altın fiyatları da hızla yükselmektedir. Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, daha önce yaptığı tahminlerin gerçekleştiğini ve altın fiyatlarının bundan sonra ne olacağına dair yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altının 2.200 TL olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Erdoğan, bu tahminlerinin şu anda gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, gram altın için 1.300 TL rakamını vermişler ve şu anda gram altının 1.325 TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti.