Altın alanlara, satanlara 150 gün uyarısı! Kuyumcular açıkladı! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak! Yaz boyu devam edecek!

22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak! Yaz boyu devam edecek! Altın fiyatı, ABD dolarındaki zayıflık nedeniyle 2.000 dolar psikolojik direncinin üzerine çıktı ve şu anda 2.008 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ekonomisindeki yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam ettiğine işaret etmesi altın fiyatına destek sağlıyor. Bunun yanı sıra, Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin ABD'yi temerrüde sürükleyip sürüklemeyeceği tartışmaları da altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.