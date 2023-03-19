Altın alan ve satan dikkat! Her zaman güvenli limandı ezberleri bozan altın fiyatları detayı! O tarihe dikkat çekildi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
Altın fiyatları için yoğun veri ve ekonomi gündeminin beklediğini söyleyen İslam Memiş, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Fitch'in Türkiye için kredi notu değerlendirmesinin de analistlerin takibinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD enflasyon rakamları ve ECB faiz kararının da küresel piyasalar için oldukça önemli olduğunu belirtti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yeni bir değerlendirme yaptı ve yatırımcılara altın alım fırsatı olabileceği uyarısında bulundu. İslam Memiş, geçen hafta yaşanan ons altın ve gram altın fiyatlarındaki yükselişler için endişelenmemesi gerektiğini söyleyerek, bir kez daha alım fırsatı vereceğini öngördüğünü belirtti.
İslam Memiş, orta ve uzun vadede altın, gümüş ve EUT/USD paritesinin yükselişe geçeceğini ve dolar endeksinin ise düşüşe geçeceğini öngördü.
Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş'in uyarısıyla yatırımcılar, gram altın için son fırsatın gelebileceği konusunda dikkatli olmalıdır. Altın piyasalarındaki gelişmeler yakından takip edilmeli ve doğru yatırım stratejileri belirlenmelidir.
Altın Fiyatları İçin Tahminler Gelmeye Devam Ediyor!
Altın fiyatlarındaki artış giderek yükseliyor ve ons altının yükselmesi, gram altının artmasına destek sağlamaya devam ediyor. Bu hafta içinde altın fiyatları 120 dolar birden yükseldi ve fiyatlar rekor seviyelere yakın bantlarda seyretmeye başladı.