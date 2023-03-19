Altın alan ve satan dikkat! Her zaman güvenli limandı ezberleri bozan altın fiyatları detayı! O tarihe dikkat çekildi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yeni bir değerlendirme yaptı ve yatırımcılara altın alım fırsatı olabileceği uyarısında bulundu. İslam Memiş, geçen hafta yaşanan ons altın ve gram altın fiyatlarındaki yükselişler için endişelenmemesi gerektiğini söyleyerek, bir kez daha alım fırsatı vereceğini öngördüğünü belirtti.