⚡Altın alan satan adeta iki kez düşünüyor! Olanlar oldu baş döndürecek! Alım fırsatı için rakam ve tarih verildi! İbre tersine döndü!
⚡Olanlar oldu baş döndürecek! Altın alan satan adeta iki kez düşünüyor! Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'nın buna karşılık olarak misilleme hamleleri jeopolitik riskleri körüklerken, altın fiyatlarının artmasında etkili oldu. Altın, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden mühim bir bölümünü kullanacağına dair işaretlerin görülmesi ve yüksek enflasyona dair endişelerin bir oran gevşemesiyle geriledi. Spot altın Avrupa'da yaşanan savaşın güvenilir varlıklara isteği artırması ve fiyat baskılarının küresel büyümeyi tehdit etmesiyle art arda ikinci kez aylık kapanışı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
⚡Altın alan satan adeta iki kez düşünüyor! Alım fırsatı için rakam ve tarih verildi! Çarklar tersine döndü! Bugüne 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 1931 dolardan prosedür görüyor. Ons altında gün amacıylade en düşük 1929 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyeleri görüldü. Bugüne 914 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 911 liradan prosedür görüyor. Öte yandan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dün itibariyle piyasalarda yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi. İslam Memiş, harp ardından yeni bir dünya düzeni kurulmaya başladığını ve gerginlik havasının denetimli bir şekilde devam edeceğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerinde gelişme sağlanamadığı ve askerlerini Donbas bölgesinin ele geçirilmesinin tamamlanması amacıyla tekrardan yerleştirdiğini açıklamasının savaşın uzama olasılığını artırdığı düşünülüyor. Bloomberg kaynaklarına göre Biden idaresi ülkenin petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varillik bir alanı birkaç aylığına pazara sürerek çoğalan benzin fiyatlarıyla mücadele ve Rusya'dan meydana gelen tedarik boşluklarını doldurmayı değerlendiriyor.
Yatırımcılar durgunluğa işaret eden mühim tahvil getirilerinin tersine dönmesi ardından Fed'in sıkılaşma politikasının ne kadar agresif olduğunu öngörmeye çalışıyorlar. JPMorgan Chase & Co. Fed'in faiz artırma tahminlerini güncelleyerek önümüzdeki iki toplantıdaki 25 baz puanlık artış tahminlerini 50 baz puan olarak değiştirdi. "Petrol piyasasında şu andaki belirsizlik ve dalgalı seyri göz önünde bulundurursak, altın piyasasının petrol piyasalarında yaşanan günlük dalgalanmalara çok çok odaklanmaması gerekliliğini düşünüyorum" diyen
İSLAM MEMİŞ BU KEZ ALTINDA ZİRVE TARİHİNİ RESMEN AÇIKLADI!
Altın ve dolarda yaşanan sert düşüş ardından borcu olan vatandaşları uyaran Memiş, bu kısa vadeli düşüşlerin bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekliliğini ve borç amacıyla altın ve dolar alımı amacıyla fırsat vakti olduğunu söyledi. Enflasyon tehlikesini bir vakit daha devam edeceğini ve piyasalardaki düşüşün çok kısa vakitli olduğunun unutulmaması gerekliliğini ifade etti.