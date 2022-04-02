⚡Altın alan satan adeta iki kez düşünüyor! Olanlar oldu baş döndürecek! Alım fırsatı için rakam ve tarih verildi! İbre tersine döndü!

⚡Altın alan satan adeta iki kez düşünüyor! Alım fırsatı için rakam ve tarih verildi! Çarklar tersine döndü! Bugüne 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 1931 dolardan prosedür görüyor. Ons altında gün amacıylade en düşük 1929 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyeleri görüldü. Bugüne 914 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüşe geçerek 911 liradan prosedür görüyor. Öte yandan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dün itibariyle piyasalarda yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi. İslam Memiş, harp ardından yeni bir dünya düzeni kurulmaya başladığını ve gerginlik havasının denetimli bir şekilde devam edeceğini belirtti.