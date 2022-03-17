💥Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Yeniden 650 lira mı olacak? Öyle bir açıklama geldi ki, tarih verildi! Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik gramı kaç TL?
💥 Yeniden 650 lira mı olacak? Öyle bir açıklama geldi ki, tarih verildi! Gram, çeyrek ve 22 ayar bilezik gramı kaç TL? Amerikan Merkez Bankası FED doğrultusundan açıklanan Mart ayı faiz kararı sonrasında Ons altının fiyatı 1.930 dolar sınırının altına düştü. ABD Merkez Bankası, 24 ay aradan sonra faiz oranlarında farklılığa giderken; beklentiler dahilinde politika faizini artırdı. Altının ons fiyatı, ilk reaksiyon olarak yükselirken; ardından dolar endeksindeki harekete bağlı olarak iki yönlü sert dalgalandı. Ons altın fiyatı, dün akşam Fed'in açıkladığı faiz kararının sonrasında 1933 dolar civarında yer alıyor. Spot piyasada gram altın alış fiyatı 913 lira, satış fiyatı 914 lira civarında yer alıyor. Çeyrek altın ise 1462 lira alış fiyatı , 1499 lira satış fiyatıyla prosedür görüyor.
💥ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar ardından oluşturulan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya ileri toplantılardan birisinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. 2022 senesi enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti. Yılın geri kalanı amacıyla ise 6 faiz artışı tarafında sinyal verdi.
Fed en son faiz artışını Aralık 2018'de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise siyaset faizini 0-0,25 aralığına çekmişti. Fed, ABD'nin 40 senenin zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki artışın devam etmesi bekleniyor.
ALTIN FİYATLARINDA VE PİYASALARDA SON DURUM
Ons Altın fiyatları, Fed'in açıklamaları evveli 1907 dolar civarında hareket ederken, açıklamalar ardından ilk reaksiyon olarak 1916 dolar oranına kadar yükseldi ve ardından 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük civarını gördü.
Ons Altın bu dip seviyeden yükselişe geçti ve 1929 dolara tırmanarak gün içi zirvesine ulaştı. Sarı maden saat 23:22 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1925 dolar civarında hareket etti.