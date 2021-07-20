Altın alacaklar dikkat aldı aldı, alamadı! Bu fiyatlar tüm dengeleri alt üst eder! Az görülen gelişme! 14-22 ayar gram altın bilezik fiyatları...

GRAM ALTINDA 480 TL İYİ BİR ALIM FIRSATI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

ABD cephesinde yaşanan gelişmeler ve Delta varyantının yansımaları ons altını şekillendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu iki temaya ilişkin yaşanacak gelişmeler ons altında etkili olmaya devam edecek. Mevcut surumda dolar endeksi 92.70 seviyesinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.29 seviyesine geriledi.