Alt gelir grubu dar gelirliler için güzel haber: TOKİ'den ayda 1.000 TL'ye 180 ay vade müjdesiyle konut satın alma fırsatı geldi!
Ve peş peşe ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler'de 184 adet konutun satışı yapılacak. 138'i alt gelir grubu projesi, 46'sı ise sosyal konut grubu projesi olmak üzere satışa sunulan 184 konutun satışı için peşinat ve vade seçenekleri paylaşıldı. TOKİ Türkiye'nin 81 iline de ev yapan bir kuruluştur. Bu sayede ülke genelinde insanların kendi evlerinde yaşama imkanına kavuşmalarına yardımcı olmayı hedefler. 2020 yılı itibariyle yapımına başlanan konutlar 81 için planlanmıştır ve bu konutların yapılacakları ilçeler ve konut sayıları şehirlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
138'i alt gelir grubu projesi ve 46'sı sosyal konut projesi olan toplam 184 konutun başvuru yerleri ise Halk Bankası A.Ş Kocaeli Şubelerinden sağlanabilecek. TOKİ ev başvuruları için ilk olarak www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifresiyle girilir. Başvuru ekranını aramak istemeyen kişiler https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu? Linki üzerinden giriş yapabilirler. Giriş sonrası açılan ekrandan yaşanan ilde yapılacak toplu konut projesi seçilir. Projenin seçiminin ardından açılan sayfadan konut tipi seçilir (2+1,3+1 gibi)cKonut tipinin seçilmesinin ardından başvuru onaylanır. Ardından Ziraat Bankası'na başvuru sahibi adına açılacak hesaba başvuru ücretinin yatırılması talep edilir.