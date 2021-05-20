Alt gelir grubu dar gelirliler için güzel haber: TOKİ'den ayda 1.000 TL'ye 180 ay vade müjdesiyle konut satın alma fırsatı geldi!

Ve peş peşe ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler'de 184 adet konutun satışı yapılacak. 138'i alt gelir grubu projesi, 46'sı ise sosyal konut grubu projesi olmak üzere satışa sunulan 184 konutun satışı için peşinat ve vade seçenekleri paylaşıldı. TOKİ Türkiye'nin 81 iline de ev yapan bir kuruluştur. Bu sayede ülke genelinde insanların kendi evlerinde yaşama imkanına kavuşmalarına yardımcı olmayı hedefler. 2020 yılı itibariyle yapımına başlanan konutlar 81 için planlanmıştır ve bu konutların yapılacakları ilçeler ve konut sayıları şehirlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

20.05.2021 13:37 - Son Güncelleme: 20.05.2021 13:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





