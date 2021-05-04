Almayı unutan bin pişman! SGK ve İŞKUR binlerce lira veriyor! 9000 TL'den fazla para ödeme alma ve başvuru şartları nedir?

Çalışanlar ve SGK primi ödemiş olanlar Sosyal Güvenlik Müessesesi tarafından sağlanan çok sayda destek ödemesini alabilirler. Çalışanların hastalanması gidişatında, doğum yapması gidişatında, yaşlılık veya çalışamayacak gidişatta olması, emekli olamayacak gidişatında olması bazı desteklerin alınması hakkını doğurur. Bu ödemeler kamu bankaları üzerinden kişinin hesabına yapılıyor ancak pek çok kişi bu ödemelerden haberdar olmadığı için hesaplarda belirli süre tutulan paralar tekrar devlete iade ediliyor. Çalışan, çalışmayan, işi olmayan annelere devlet bazı destek ödemeleri yapıyor. Annelere yapılan ödemelere dair tablodaki rakamlara ayrıca haberimizin içinde bahsettiğimiz 300 TL doğum parası da eklenmiştir.

04.05.2021 12:43 - Son Güncelleme: 04.05.2021 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





