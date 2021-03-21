Almayan satmayan bin pişman! Altın fiyatları için şoke eden haber! 2024 yılına kadar bu böyle olacak! Altın için ölümcül darbe

ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, Chicago Ticaret Borsası'nın (CME Group) yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini duyurduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün yüzde 8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı.