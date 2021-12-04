Almayan pişman olur! Her ay düzenli maaş alanlar! 31 Aralık son tarih! 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme yapılacak!
Düşük maaş alan SGK emeklileri için yeni destekler kapıda. 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurusunu yapan tüm emeklilere 2.500 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Akbank üzerinden yapılacak ödemelerde aranan tek şart ise maaş taşıma işlemlerinin yapılması. İşte emekli maaşına ek nakit desteği hakkında merak edilenler.
Düşük Emekli Maaşı Alanları Rahatlatan Fırsatlar
Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda banka, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere emeklilere özel yüksek miktarda nakit promosyon fırsatları sunmaya devam ediyor.
Emekli maaşına ek destek arayanlar için cazip fırsatlar sunan Akbank ise birçok özel fırsatla 2.500 TL'ye varan nakit desteği vermeye hazırlanıyor. Aralık ayı bitmeden başvurusunu yapan tüm emekliler, 3 yıllığına maaşını Akbank üzerinden almayı taahhüt ederek avantajlı fırsatlardan yararlanabilecekler.
Emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye kadar olan vatandaşlara ise SGK 625 TL promosyon ödeme desteği de eklenerek toplamda 2.100 TL ödeme yapılması hedefleniyor. 2.500 TL dahil bu orandan yüksek maaş alanlar ise 2.500 TL toplam nakit promosyonu alabilecek.
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Emekli Maaşı Erken Yatırılacak
Akbank'ın SGK emeklilerine yönelik sunduğu fırsatlar kapsamında ayrıca birçok cazip seçenek de yer alıyor. Artan ihtiyaçları karşısında maaşlarını 2 gün erken almak isteyenlere herhangi bir ek masraf ve faiz olmadan erkenden maaş ödemeleri yapılacak. Maaşını Akbank'a taşıyan tüm emekli vatandaşların yararlanabileceği kampanya kapsamında maaşınızı erkenden hesabınızdan çekmeniz de mümkündür.