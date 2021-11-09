Almanya, Katar, Finlandiya, Danimarka, Kanada'dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

Ülkede şuanda 81 dolayında şoför açığı olduğunu aktaran Spear salgın nedeniyle çok sayıda şoförün emekliye ayrıldığını bunun yanında tüketicilerinde taleplerinin arttığını anlattı. ABD Başkanı Joe Biden'in California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emri verdiğini hatırlatan Spear, dolayısıyla sorunun giderek büyüdüğünü belirtti. Sorun düzelmediği taktirde de işçi açığı önümüzdeki son on yılda 160.000'e ulaşabilir.