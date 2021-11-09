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Haberler Ekonomi Almanya, Katar, Finlandiya, Danimarka, Kanada'dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

Almanya, Katar, Finlandiya, Danimarka, Kanada'dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

Yurtdışında çalışmak isteyen vatandaşlara müjde! İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerden sonra da ABD'de de şoför ihtiyacı doğdu. Son dönemlerde dünyanın bir çok ülkesinde lojistik ve tedarik zincirinde sorunları yaşanıyor. Son olarak ABD'de de şoför açığının 80 bini bulduğu öğrenildi. Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear işçi bulabilmek için maaşların arttırıldığını ve teşviklerin sağlanmaya başlanıldığını belirtti. ABD'de şoför olarak çalışmak isteyenler yıllık 47 Bin dolara kadar maaş alabiliyor. Amerika'da çalışma frısatı için kollarını sıvayan vatandaşlar şoför alımı için detayları araştırmaya başladı.

09.11.2021 21:04 - Son Güncelleme: 09.11.2021 21:08
Katar, Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka’dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

ABD'de 2021 yılının Kasım ayında şoför açığı 80 bine dayandı. İşçi bulmakta zorlanan ülkede resmen seferberlik ilan edildi. Amerika'da şoför olarak çalışmak isteyenlerin maaşları arttırıldı. Şoför sorunu artan ülkelerin başında gelen Amerika'da çalışarak yılllık 47 bin dolara maaş alabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere, Almanya, Finlandiya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerde işçi bulmakta zorluk çekildiği yönünde haberler yayınlanmıştı. Kasım ayında listeye Amerika da girdi.

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Katar, Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka’dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

ŞOFÖR AÇIĞI 80 BİNE VARDI!

Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear ülkedeki işçi sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Şoför ihtiyacının sürekli arttığını belirten Spear pandemi öncesinde 61 bin olan şoför açığının salgının etkileriyle birlikte yüzde 30 arttığını söyledi.

Katar, Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka’dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

Ülkede şuanda 81 dolayında şoför açığı olduğunu aktaran Spear salgın nedeniyle çok sayıda şoförün emekliye ayrıldığını bunun yanında tüketicilerinde taleplerinin arttığını anlattı. ABD Başkanı Joe Biden'in California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emri verdiğini hatırlatan Spear, dolayısıyla sorunun giderek büyüdüğünü belirtti. Sorun düzelmediği taktirde de işçi açığı önümüzdeki son on yılda 160.000'e ulaşabilir.

Katar, Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka’dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

İŞÇİ BULABİLMEK İÇİN HER YOL DENENİYOR!

Ülkedeki şoför sorununun başlamasıyla birlikte ticari ehliyet almak için başvuruda bulunanların sayısında artış yaşandı. Nedeni ise şoför açığı nedeniyle maaşların yükseltimlesi ve teşviklerin yapılması olarak görülüyor.

Katar, Kanada, Almanya, Finlandiya, Danimarka’dan sonra Amerika da işçi alımına başladı! Ehliyeti olanlara müjde 4.000 dolar maaşla iş fırsatı

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu, kamyon şoförlerinin yıllık ortalama maaşlarının 47 bin 130 dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Nakliye operatörlerinin bonusları ise 10 bin doları bulabiliyor.

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