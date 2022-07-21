Almanya ilk etapta uzun süreli 7 bin 200 garson, havaalanı işçisi alacak! 2.550 Euro maaşla yurt dışı iş fırsatı! İşte dil şartsız Hollanda, Fransa, Libya, Kuveyt, Katar iş ilanları!

Yurt dışında yaşamak ve kariyer hedefleyenleri çok sevindirecek haber geldi ve bazı ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacağını duyurdu. 2 bin 550 euro maaş ile yurt dışında çalışma fırsatı binlerce kişiyi heyecanlandırdı ve başvurularla ilgili tüm detaylar araştırma konusu oldu. Almanya'nın yanı sıra, Hollanda, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi çok sayıda ülke personel alacak. Libya, Kuveyt, Ürdün ve Katar da Türk işçi alımı için ilanlar yayınlıyor. Hangi ülkelerde hangi meslekler için işçi arandığı, başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu gibi bilgileri haberimizde derledik. İşte yurtdışı iş ilanları 2022!