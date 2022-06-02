Almanya çalışan işçi bulamıyor! Her yerde o meslekleri yapanları arıyorlar! 3 bin Euro maaş veriliyor! Bakıcı, beden işçisi, hemşire, eğitmen...

Elinde o mesleği olanlar 3- 4 bin Euro maaşla hemen işe başlayabiliyor. Almanya ve diğer bir çok ülke çalışacak işçi bulamıyor. Özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren ülkelerin başında gelen Almanya ülke dışında işçi alımı yapıyor. Bu kapsamda yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenlere büyük fırsat doğdu. 1.5 milyon işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki Almanya'da en çok hangi kadrolarda işçi alımı var? İşte detaylar...