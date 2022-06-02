Almanya çalışan işçi bulamıyor! Her yerde o meslekleri yapanları arıyorlar! 3 bin Euro maaş veriliyor! Bakıcı, beden işçisi, hemşire, eğitmen...
Almanya işçi alımı müjdesi! Yurt dışında yüksek maaşla çalışmak isteyen vatandaşlar sıklıkla Almanya işçi alımı ilanlarını araştırıyor. Ortalama 4 bin Euro maaş veren iş yerleri belirli dönemlerde ilanlar açıyor. Özellikle şoför, aşçı, yaşlı- hasta bakıcı, su tesisatçılığı, garsonluk, tır şoförlüğü, hemşire, yuva eğitmeni yüzlerce, binlerce kişi aranıyor.
Elinde o mesleği olanlar 3- 4 bin Euro maaşla hemen işe başlayabiliyor. Almanya ve diğer bir çok ülke çalışacak işçi bulamıyor. Özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren ülkelerin başında gelen Almanya ülke dışında işçi alımı yapıyor. Bu kapsamda yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenlere büyük fırsat doğdu. 1.5 milyon işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki Almanya'da en çok hangi kadrolarda işçi alımı var? İşte detaylar...
Yurt dışında çalışma hayali kuranlar yaşadı. Almanya'dan herkesi sevindirecek müjde geldi. İstenen şartları taşıyanlar yurt dışında dudak uçuklatan maaşlarla çalışabilecekler. 1,5 milyon işçi için duyuru yapan Almanya heyecan yarattı.
4 BİN EURO MAAŞLA 1,5 MİLYON İŞÇİ ALINACAK
Çalışacak işçi bulmayan ülkeler iş ilanları yayınlamaya başladı. En son 1960 yılında büyük dışardan aldığı işçi alımıyla dikkatleri üzerine çeken Almanya, 2022 yılında işçi alımı için düğmeye bastı.
Ekonomik sıçrama yapmayı planlayan Almanya'da 1,5 milyon işçi alım duyurusu yaptı. Peki Almanya'da çalışma kriterleri neler? Hangi meslekler kıstasları var? İşte Almanya'da çalışmak isteyenler için merak edilenler...
ALMANYA ÇALIŞACAK İŞÇİ BULAMIYOR
Son dönemlerde işsizlik seviyesinin yüzde 3 civarında olduğu Almanya, çalışacak işçi bulmakta zorlanıyor. Bunun için istihdam kapısını aralayan Almanya 1.5 milyon işçi alacağını duyurdu.