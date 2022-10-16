Almanya 1.74 milyon işçi alımı yapacak! 4 bin Euro (72 bin TL) maaş! 19- 35 yaş arası deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Hemşire, bakıcı, mühendis, grafikçi...
Yurt dışında çalışma fikri olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor.Almanya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1.74 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, ABD'de yeşil kart (green cart) sistemine benzetilen fırsat kartı ile işçi alımı yapılacak. Fırsat Kart ile bireyler Almanya'da daha hızlı ve kolay iş bulma fırsatı elde edecek. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım yapılacağını merak ediyor. İşte Almanya işçi alımına dair merak edilenler!
Yurtdışında kariyer hedefleyenler için ülkelerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Almanya 1.74 milyon işçi açığı olduğunu yapacağını duyurdu. Son günlerde yurtdışına işçi alımı ilanları artmaya başladı ve Almanya'da çalışmak isteyenler hangi mesleklere alım yapılacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte Almanya işçi alımına dair merak edilenler haberimizde...
Uzun süredir iş gücü açığını kapatmak isteyen Almanya göçmen yasasını değiştiriyor. Kalifiye iş gücü eksikliğine dair çalışmalar üreten Alman hükümeti, Türkçe'ye "fırsat kartı" olarak çevrilebilecek "Chancenkarte"ı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Bu kart Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'da çalışmasını mümkün kılacak. Yeni yasayla "fırsat kartı" dönemi başlayacak.
ALMANYA FIRSAT KARTI DEVREYE SOKUYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Almanya nitelikli işçi yetersizliğini aşmak için yabancı vasıflı işçilerin ülkeye göç etmesini kolaylaştırma planını açıkladı. Fırsat Kart'ı ile bireyler Almanya'da daha hızlı ve kolay iş bulma fırsatı elde edecek.
Almanya nitelikli işçi açığını kapatabilmek için değişikliğe gidilen göç yasasıyla Alman hükümeti bireylerin iş bulmasını kolaylaştıracak fırsat kart hazırlıyor.