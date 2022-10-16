Almanya 1.74 milyon işçi alımı yapacak! 4 bin Euro (72 bin TL) maaş! 19- 35 yaş arası deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Hemşire, bakıcı, mühendis, grafikçi...

Yurtdışında kariyer hedefleyenler için ülkelerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Almanya 1.74 milyon işçi açığı olduğunu yapacağını duyurdu. Son günlerde yurtdışına işçi alımı ilanları artmaya başladı ve Almanya'da çalışmak isteyenler hangi mesleklere alım yapılacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte Almanya işçi alımına dair merak edilenler haberimizde...