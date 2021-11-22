Almada yanında yat cinsinden! Devlet Bankası duyurdu: Bu evler 85.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!
Peş peşe açıklama yapıldı. Ev sahibi olmak hem de ev fiyatlarının oldukça arttığı şu dönemde oldukça kolaylaştı. Halkbank icradan ev satışı yapıyor. Banka tarafından yayınlanan son satış listesinde ise evlerin 85.500 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıktığı görüldü. Her ne kadar icradan gayrimenkul alacak kişiler, yalnızca ihaleye verecekleri teklifle sürece dahil olsalar da; değer belirleme ve ilan prosedürlerine de kabaca hakim olunmalıdırlar. Zira bu aşamalarda hukuka aykırılık olması halinde ihale feshedilebilecektir. Bu hal ise alıcıların para ve süre kaybetmesine sebep olabilecektir.
22.11.2021 11:33
- Son Güncelleme: 22.11.2021 11:33
Pandemi sürecinde inşaat işleri belirli bir yavaşlama eşiğine girmişti. Bu anlamda ev fiyatlarında yükselişler ortaya geldi. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyenler alternatif yollar arıyorlar. Devlet Bankası olan Halkbank ise ikinci el ev satın almak isteyenleri sevindirecek duyuruda bulundu. Banka resmi internet sayfası üzerinden 85.500 TL'den başlayan fiyatlar ile ev ilanları yayınladı. İcraya düşen daireler emsallerinin yüzde 40 civarında altında satılıyor. 500 bin liralık daire, icra ihalesinde 300 bin liradan satılabiliyor. Bu nedenle daha en uygun fiyatlarla ev almak isteyenler hedefiyle karlı bir yatırım oluyor.