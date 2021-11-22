Alma da yanında yat cinsinden! Devlet Bankası duyurdu: Bu evler 85.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor!

Pandemi sürecinde inşaat işleri belirli bir yavaşlama eşiğine girmişti. Bu anlamda ev fiyatlarında yükselişler ortaya geldi. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyenler alternatif yollar arıyorlar. Devlet Bankası olan Halkbank ise ikinci el ev satın almak isteyenleri sevindirecek duyuruda bulundu. Banka resmi internet sayfası üzerinden 85.500 TL'den başlayan fiyatlar ile ev ilanları yayınladı. İcraya düşen daireler emsallerinin yüzde 40 civarında altında satılıyor. 500 bin liralık daire, icra ihalesinde 300 bin liradan satılabiliyor. Bu nedenle daha en uygun fiyatlarla ev almak isteyenler hedefiyle karlı bir yatırım oluyor.