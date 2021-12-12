Alışveriş çantasını alan BİM’e koşacak! 60’lı bulaşık makinesi tableti 49,90 TL’ye satılacak! 14 Aralık BİM aktüel ürünleri…

Evinizin tüm ihtiyaçlarını bütçenizi zorlamadan bu hafta da BİM'den alabileceksiniz. BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Aralık yayınlanır yayınlanmaz yine heyecanla incelenmeye başlandı. Salı günü evine en yakın şubeye gidecek olan vatandaşlar alacaklarını belirlemek istiyor. Birden fazla poşet alan marketin yolunu tutacak ve en dikkat çekenler arasında ekonomik boy temizlik ürünleri yer alıyor. Çeşit çeşit takılar, tokalar, taraklar ve ışıltılı makyaj ürünleri güzelliğine önem verenleri mutlu edecek. İşte güncel BİM aktüel katalog!