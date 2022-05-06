Alan aldı, almayan yandı! Tarih verildi! Fed'in faiz kararı sonrası çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Altın fiyatları kalp krizi geçirtiyor!
Altın fiyatları yükselişe geçtiğini gösteren ilk hamlelerde bulundu. Yatırımcısını uzun süredir kara kara düşündüren altın; bundan sonra adeta göbek attırmaya başlattı! Gram altının 1450 lira olacağına dair iddialar tekrardan gündeme gelirken, yükseliş füzesi de altın amacıyla adeta fırlatıldı! Gündemi sallayan bu hal ardından yatırımcılar ve altın alıcıları doğrultusundan altın fiyatlarının ne kadar olduğuna dair araştırılmalar yapılmaya başlandı! Peki, altın ne kadar oldu?
Peş peşe açıklama yapıldı. Altın fiyatları kalp krizi geçirtiyor! Alan aldı, almayan yandı! Tarih verildi! Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevabını merak ediyor. FED sonrası altın fiyatlarında faiz beklentisi nedeniyle düşüş yaşanmıştı. Kararın açıklanmasının sonrasında da ons altın 1870 dolara çıktı. Doların etkileri kadar küresel etkiler de altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli. Faiz kararının yüksek olmasına karşın altın fiyatlarının daha da geri çekilmesi küresel güçler doğrultusundan engelleniyor. Yurt içi serbest piyasalarda bugün şu dakikalarda altının ons fiyatı 1901 dolardan prosedür görüyor. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları...
DÜNYA BANKASI ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ!
Altın pazarı son derece sert fiyat dalgalanmaları ile dinamik günler geçirirken yeni bir altın tahmini de Dünya Bankası doğrultusundan yapıldı. Altın fiyatları eksper yorumları ve değerlendirmeleri yatırımcılar doğrultusundan yakından takip edilirken Dünya Bankası doğrultusundan yayımlanan rapor finans kulislerine bomba gibi düştü. Yayımlanan raporda 2022 sene sonucunda altın fiyatlarında yükseliş beklentisi ağırlık kazanırken 2023 senesi altın tahmini ise düşüş yönlü açıklandı.
Dünya Bankası stratejistleri doğrultusundan hazırlanan raporda "Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş evveli 2022 senesinde gösterişsiz bir şekilde yükselmesi bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist problemleri gidermek amacıyla agresif miktar artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
2023 YILINDA ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
Yayımlanan raporda altın fiyatlarında gidişatı belirleyecek en mühim faktörlerden biri Rusya - Ukrayna savaşı olarak açıklanırken gene Rusya'nın elinde barındırdığı yüksek altın rezervine ilgi çekilerek "Uzun vadede altın fiyatları Rusya Merkez Bankası'nın politikalarından etkilenebilir ve şayet büyük altın satışlarına girerse fiyatlar mühim ölçüde düşebilir" değerlendirmesine yer verildi.