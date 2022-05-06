Alan aldı, almayan yandı! Tarih verildi! Fed'in faiz kararı sonrası çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Altın fiyatları kalp krizi geçirtiyor!

Peş peşe açıklama yapıldı. Altın fiyatları kalp krizi geçirtiyor! Alan aldı, almayan yandı! Tarih verildi! Altın piyasasını yakından takip eden vatandaşlar tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevabını merak ediyor. FED sonrası altın fiyatlarında faiz beklentisi nedeniyle düşüş yaşanmıştı. Kararın açıklanmasının sonrasında da ons altın 1870 dolara çıktı. Doların etkileri kadar küresel etkiler de altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli. Faiz kararının yüksek olmasına karşın altın fiyatlarının daha da geri çekilmesi küresel güçler doğrultusundan engelleniyor. Yurt içi serbest piyasalarda bugün şu dakikalarda altının ons fiyatı 1901 dolardan prosedür görüyor. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları...