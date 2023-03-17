Alacaklar, satacaklar 5 gün sonraya dikkat! Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Artacak mı, çakılacak mı? 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları, son dönemde bankacılık krizlerine ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması ile yön buluyor. Yatırımcılar için merak edilen konu, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yükselecek mi olduğu. İki analist, altın fiyatlarının yükseleceğini ve hatta kolayca üç katına çıkabileceğini dile getirdi. Özellikle 22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.