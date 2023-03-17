Alacaklar, satacaklar 5 gün sonraya dikkat! Altın fiyatlarında peş peşe deprem! Artacak mı, çakılacak mı? 14-18-22 ayar altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Özellikle ons altın kanadında yaşanan yükseliş ile gram altın fiyatı rekoruna oldukça yaklaştı. Dün 1940 dolara kadar yükselen ons altın şu sıralarda 1918 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Bunun nedeni birçok faktöre bağlıdır. Özellikle küresel pandemi süreci ve enflasyon gibi unsurlar altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alır. Son dönemde ons altın fiyatlarındaki yükseliş oldukça dikkat çekiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) politika değişiklikleri ve enflasyon beklentileri, ons altın fiyatlarında artışa neden oldu. İşte 14-18-22 ayar altın fiyatları...
Altın fiyatları, son dönemde bankacılık krizlerine ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması ile yön buluyor. Yatırımcılar için merak edilen konu, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yükselecek mi olduğu. İki analist, altın fiyatlarının yükseleceğini ve hatta kolayca üç katına çıkabileceğini dile getirdi. Özellikle 22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?
ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizleri altın fiyatlarını destekliyor. Altının onsu kısa sürede yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması da altın fiyatlarını etkiliyor.
Yatırımcılar Neden Altına Yöneldi?
Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatları da yükseliyor.
Altın Fiyatlarındaki Kritik Tarih: 22 Mart
22 Mart'ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı.