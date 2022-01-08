Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK ve BİM’in hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu! Fiyatlar neredeyse yarı fiyatına indi 3 kilosu 22 TL...

ŞOK ve BİM marketlerinin yeni, güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonu için her iki zincir markette de bir çok üründe indirim yapıldı. Milyonlarca kişinin her gün uğrak yeri olan BİM ve ŞOK marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimden satıldığı merak ediliyor. Stoklarla sınırlı ve indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler hafta sonu öncesinde aktüel ürünleri incelemek istiyor. Bu hafta ŞOK'ta Dana Köfte 19,90 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de Tursil Toz Deterjan 22,00 TL. BİM'de ise Anne Bebek Bakım Çantası 69,90 TL. 2'li Yeni Doğan Patikli Takım da 24, 90 TL. İşte ŞOK ve BİM hatfa sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...