Aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! Sıvı yağ fiyatları Tarım Kredi Marketleri'nde ucuza satılıyor! 27-28-29 Mayıs'ta 5 litresi...
Kooperatif Market'te bayram bereketi! Zincir marketlerin bayrama özel aktüel mamüller kataloğu yayımlanmaya başladı. Vatandaşlar en çok Tarım Kredi Marketleri'nin Ramazan Bayramı kataloğunu merak diyor. Dev indirimlerin yapıldığı mamüller tek tek açıklandı. Katalogda 5 litrelik sıvı yağın da indirimden satılmaya başlandığı görüldü. Hem de kanat, konserve kıyma, reçelde de ilgi çeken indirimler göze çarptı. Kataloğu inceleyenler anında Tarım Kredi Marketleri'ne koştu. İşte görülmemiş Kooperatif Market aktüel kataloğu tam liste!
27.04.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.04.2022 09:40
Sıvı yağ fiyatları Tarım Kredi Marketleri'nde ucuza satılıyor! Kooratif marketleri aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında! 27-28-29 Mayıs'ta indirimli ürünler satışa sunuldu. Zincir marketleri Ramazan Bayramı için harekete geçti. ''Kooperatif Market'te Bayram Bereketi! Güvenilir ve kaliteli ürünler, bütçe dostu indirimlerle Kooperatif Market'te.'' şeklinde duyuru yapıldı. İndirimler 81 il genelinde geçerli olacak. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde hangi ürünler indirimde? İşte güncel katalog...