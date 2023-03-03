Aktüel ürünler kataloğu hafta sonuna giriş yaptı! A101'de 4-10 Mart indirimleri BAŞLADI! 10 TL'lik alışveriş yapana 99,95 yerine 54,95'e dağıtılıyor!

A101 4-10 ve 9 Mart 2023 aktüel kataloğu yayımlandı. İki farklı katalog yayımlayan zincir marketlerinde bu hafta hem gıda, hem temizlik ürünleri hem de beyaz eşya yer alıyor. İşte A101 Aldın Aldın ve Haftanın Yıldızları...